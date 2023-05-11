Управляющий семейного актива челябинского экс-губернатора банкротит фирму его сына

Александр Дубровский (в центре) уже банкрот, теперь дело за его фирмой Фото: Илья Московец © URA.RU

Конкурсный управляющий главного актива экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — ПО «Монтажник» — готовится обанкротить фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК), принадлежащую сыну экс-чиновника Александру Дубровскому. Это следует из данных базы судебных дел и сервиса СБИС.

«В соответствии со ст. 7 Закона о банкротстве уведомляю, что кредитор АО „Производственное объединение Монтажник“ в лице конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны намерено обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании должника ООО „ЧелябСтройКомплект“ несостоятельным (банкротом). А также установлении требований в сумме 12 млн 802 тыс. рублей обоснованными. Требования возникли на основании решений суда, вступивших в законную силу», — говорится в уведомлении, размещенном на портале СБИС.

До этого «Монтажник» выиграл целый ряд процессов, добившись решений о взыскании с ЧСК примерно 10 млн рублей. Деньги эти фирма не выплачивает, что и служит основанием подачи иска о банкротстве.

Согласно данным СБИС, владельцем ООО «ЧСК» является Александр Дубровский. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 27 июня 2018 года. Осенью 2021 года он подал заявление о личном банкротстве, которое было удовлетворено. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей, и часть из них накопилась перед ПО «Монтажник», которое также признали банкротом.

Семья экс-губернатора «ПО «Монтажник» приобрела в 2018 году, в феврале того же года компания начал строить на реке Миасс в Челябинске конгресс-холл к лоббируемым Дубровским-старшим саммитам ШОС и БРИКС. Когда из бюджета области на проект потратили более 4,5 млрд рублей, стройку заморозили и возбудили уголовное дело. Представители Дубровских и конкурсный управляющий обстоятельства, связанные с банкротством компании, не комментируют.