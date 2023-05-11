Казахстан возглавил топ популярных мест отдыха челябинцев в майские праздники

Зарубеж челябинские туристы в праздники ехали в Казахстан, внутри страны — в Башкирию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казахстан стал самым популярным направлением для отдыха жителей Челябинской области в майские праздники. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», среди выезжавших за пределы России в соседнюю республику направились 57% туристов.

«В период с 29 апреля по 9 мая в Казахстан отправились 57% туристов, выезжавших за границу. При этом 17% выбрали пляжный отдых в Турции», — отметили в «МегаФоне».

Согласно анализу обезличенных данных, в перечне популярных стран оказались также Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. В то же время основная масса путешественников региона предпочла отдыхать в пределах страны. На тренд в мае URA.RU указали представители турбизнеса. В итоге в другие регионы из области направились 95% всех туристов. Аналитики «МегаФона» выяснили, что челябинцы вошли в топ-15 регионов страны, жители которых активно путешествовали в майские праздники. Также в рейтинге есть представители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга.

Среди внутрироссийских направлений жители отдали предпочтение соседним регионам. Треть путешественников, отдыхавших в РФ, поехали в Башкортостан. Второй по популярности стала Свердловская область, на третьем месте — Татарстан. В Москву и Санкт-Петербург отправились менее 5% южноуральцев. Вместе с тем, как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса OneTwoTrip, российская столица удерживает лидерство среди направлений авиаперелетов челябинцев на более длительном промежутке с января по апрель. Специалисты это связали с деловым туризмом.

При этом регион и сам привлек много гостей. Каждый третий турист в майские праздники приехал из Свердловской области. Также Челябинская область пользовалась популярностью у жителей Башкортостана, Москвы, Удмуртии, Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.