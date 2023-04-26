Челябинцы заинтересовались поездками к космическим объектам

Аналитики заметили рост интереса челябинцев к космосу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Челябинской области стали проявлять интерес к поездкам до космических объектов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», возрос также интерес гостей к месту падения метеорита на озере Чебаркуль.

«В числе популярных маршрутов у жителей области этой весной оказалась единственная на Урале астрономическая обсерватория возле станции Коуровка в Свердловской области. Наибольшая динамика туристической активности челябинцев и жителей других регионов отмечена вблизи озера Чебаркуль. Побывать на месте падения метеорита в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».

Среди уральцев наибольший интерес к озеру Чебаркуль проявили, кроме челябинцев, свердловчане, югорчане, тюменцы и курганцы. Среди туристов из других регионов страны чаще всего к берегам озера наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.

Интерес к космической тематике в апреле вырос в сравнении с январем в 3,5 раза. Среди приезжающих туристов интересующихся космическими местами УрФО за тот же период стало больше в 1,5 раза. В туркомпаниях города URA.RU указали на ряд трудностей. По словам директора турагентства «Андромеда» Ольги Васильевой, родители стали реже отпускать детей для коллективных школьных поездок за пределы области. Собеседница URA.RU отметила, что стандартная автобусная поездка теперь продолжается не больше суток.

Но интерес к космосу челябинцы проявляют не только в контексте поездок. В «МегаФоне» URA.RU рассказали, что востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику, изучить спутники Земли и узнать новости, выросла в 1,6 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, демонстрирующим онлайн объекты Солнечной системы: ночное небо, движение планет и комет. Трафик со стороны жителей области на такие сайты возрос в 3,5 раза.