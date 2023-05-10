10 мая 2023

Главный дирижер Пермской оперы заявил об уходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский оперный театр покидает главный дирижер Фото:

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил об увольнении. Свой уход он связал отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова.

«В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова, с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 Июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди „Бал-Маскарад“», — написал Агаджанян в соцсетях. Музыкант называл решение минкульта об увольнении Анзарокова деструктивными и непрофессиональными. По словам Агаджаняна, в руководстве театра остаются люди, которые «вредят творческому процессу», поэтому работа с ними «может оказаться проблематичной».

Ранее URA.RU рассказывало, что минкультуры Пермского края уволило гендиректора оперного театра Довлета Анзарокова. Он связал это с конфликтом с министром Аллой Платоновой, которая требовала от него увольнения Миграна Агаджаняна и руководителя балетной труппы Антона Пимонова. Сама Платонова заявила, что дальнейших кадровых перестановок в театре не будет.

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Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил об увольнении. Свой уход он связал отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. «В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова, с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 Июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди „Бал-Маскарад“», — написал Агаджанян в соцсетях. Музыкант называл решение минкульта об увольнении Анзарокова деструктивными и непрофессиональными. По словам Агаджаняна, в руководстве театра остаются люди, которые «вредят творческому процессу», поэтому работа с ними «может оказаться проблематичной». Ранее URA.RU рассказывало, что минкультуры Пермского края уволило гендиректора оперного театра Довлета Анзарокова. Он связал это с конфликтом с министром Аллой Платоновой, которая требовала от него увольнения Миграна Агаджаняна и руководителя балетной труппы Антона Пимонова. Сама Платонова заявила, что дальнейших кадровых перестановок в театре не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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