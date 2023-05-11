Минстрой РФ упростит тюменцам процесс индивидуального строительства

Тюменцы смогут пройти все процедуры, необходимые для начала индивидуального жилого строительства, в одном суперсервисе, который разрабатывают Минстрой России и федеральный банк ДОМ.РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов России.
«Проект о функционировании суперсервиса „Цифровое строительство индивидуального жилого дома“, разработчик проекта — Минстрой РФ. В настоящий момент идет общественное обсуждение текста проекта, документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу», — говорится в сообщении портала.
Проект предполагает, что при помощи сервиса можно будет подобрать проект дома, выбрать земельный участок и подать заявку на его аренду или выкуп. Так же предусмотрена возможность выбрать кредитную организацию, которая предоставит ипотечный заем, а затем найти и заключить договор с подрядчиком — исполнителем строительных работ. Оператором сервиса выступит федеральный банк ДОМ.РФ.
Ранее URA.RU рассказало, что спрос на загородную недвижимость в Тюмени за последние два месяца вырос почти на половину. Из-за этого на рынке домов и коттеджей образовался дефицит квадратных метров.
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