Минстрой РФ упростит тюменцам процесс индивидуального строительства

Тюменцы смогут оформить документы на индивидуальное строительство в новом сервисе Минстроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, дом
Цифровой сервис позволит выбрать участок, проект дома, взять кредит и найти подрядчика, не отходя от компьютера Фото:

Тюменцы смогут пройти все процедуры, необходимые для начала индивидуального жилого строительства, в одном суперсервисе, который разрабатывают Минстрой России и федеральный банк ДОМ.РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов России.

«Проект о функционировании суперсервиса „Цифровое строительство индивидуального жилого дома“, разработчик проекта — Минстрой РФ. В настоящий момент идет общественное обсуждение текста проекта, документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу», — говорится в сообщении портала.

Проект предполагает, что при помощи сервиса можно будет подобрать проект дома, выбрать земельный участок и подать заявку на его аренду или выкуп. Так же предусмотрена возможность выбрать кредитную организацию, которая предоставит ипотечный заем, а затем найти и заключить договор с подрядчиком — исполнителем строительных работ. Оператором сервиса выступит федеральный банк ДОМ.РФ.

Ранее URA.RU рассказало, что спрос на загородную недвижимость в Тюмени за последние два месяца вырос почти на половину. Из-за этого на рынке домов и коттеджей образовался дефицит квадратных метров.

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Тюменцы смогут пройти все процедуры, необходимые для начала индивидуального жилого строительства, в одном суперсервисе, который разрабатывают Минстрой России и федеральный банк ДОМ.РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов России. «Проект о функционировании суперсервиса „Цифровое строительство индивидуального жилого дома“, разработчик проекта — Минстрой РФ. В настоящий момент идет общественное обсуждение текста проекта, документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу», — говорится в сообщении портала. Проект предполагает, что при помощи сервиса можно будет подобрать проект дома, выбрать земельный участок и подать заявку на его аренду или выкуп. Так же предусмотрена возможность выбрать кредитную организацию, которая предоставит ипотечный заем, а затем найти и заключить договор с подрядчиком — исполнителем строительных работ. Оператором сервиса выступит федеральный банк ДОМ.РФ. Ранее URA.RU рассказало, что спрос на загородную недвижимость в Тюмени за последние два месяца вырос почти на половину. Из-за этого на рынке домов и коттеджей образовался дефицит квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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