О новой зоне отдыха на ВИЗ мечтают многие жители Сортировки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В районе Сортировка в Екатеринбурге может появиться зона отдыха, где горожане будут заниматься кайтингом (катание на доске по воде с помощью воздушного змея — прим. URA.RU), спортом и отдыхать летом. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Прошлым летом ко мне через соцсети обратились энтузиасты кайтинга. У них мечта: превратить берег Верх-Исетского пруда возле станции „Электродепо“ в цивилизованную, комфортную зону отдыха», — рассказал Орлов.

Концепцию развития берега Верх-Исетского пруда представили на молодежном конкурсе проектов городских пространств. Планируется, что на новой локации появится детская площадка, кайт-станция, пляж с лежаками, волейбольная площадка, площадка с тренажерами и парковка.

«Будем работать над тем, чтобы воплотить проект в жизнь. Тем более, насколько я знаю, эту идею поддерживают многие жители Сортировки. Поэтому не исключено, что проект будет представлен в очередном голосовании по ФКГС (Формирование комфортной городской среды — прим. URA.RU)», — заявил мэр Екатеринбурга.

Ранее за развитие Верх-Исетского пруда взялись энтузиасты, которые планируют создать здесь кластерный проект «Вода и Завод». Предполагается, что в рамках этого проекта на территории пруда будут проводиться концерты, лекции, водные активности, кинопоказы и многое другое.