Курганские власти вводят для бизнесменов особое звание

В Курганской области власти планируют ввести звание «Почетный предприниматель». Соответствующий законопроект губернатор Вадим Шумков внес в областную думу. Документ опубликован на официальном сайте регионального парламента.
«Внести в закон Курганской области <…> следующие изменения: пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом следующего содержания: звание «Почетный предприниматель Курганской области», — указано в тексте. Изменения собираются внести в региональный закон «О почетном звании, наградах, премиях и иных видах поощрений».
В законопроекте говорится, что новое почетное звание будут присваивать предпринимателям, которые работают в регионе не менее 15 лет. Учитывать будут заслуги в создании новых рабочих мест, реализации инвестпроектов, развитии государственно-частного партнерства. В случае принятия закона, в правительстве региона утвердят положение о почетном звании.
Ранее URA.RU писало, что из-за идеи губернатора курганские депутаты изменили закон о присвоении звания «Почетный гражданин». В случае посмертного награждения, семье номинанта на звание выплатят больше сотни тысяч рублей.
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