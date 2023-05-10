10 мая 2023

Курганские власти вводят для бизнесменов особое звание

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, областная дума, курганская область
В Курганской области собираются ввести звание «Почетного предпринимателя» Фото:

В Курганской области власти планируют ввести звание «Почетный предприниматель». Соответствующий законопроект губернатор Вадим Шумков внес в областную думу. Документ опубликован на официальном сайте регионального парламента.

«Внести в закон Курганской области <…> следующие изменения: пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом следующего содержания: звание «Почетный предприниматель Курганской области», — указано в тексте. Изменения собираются внести в региональный закон «О почетном звании, наградах, премиях и иных видах поощрений».

В законопроекте говорится, что новое почетное звание будут присваивать предпринимателям, которые работают в регионе не менее 15 лет. Учитывать будут заслуги в создании новых рабочих мест, реализации инвестпроектов, развитии государственно-частного партнерства. В случае принятия закона, в правительстве региона утвердят положение о почетном звании.

Ранее URA.RU писало, что из-за идеи губернатора курганские депутаты изменили закон о присвоении звания «Почетный гражданин». В случае посмертного награждения, семье номинанта на звание выплатят больше сотни тысяч рублей.

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В Курганской области власти планируют ввести звание «Почетный предприниматель». Соответствующий законопроект губернатор Вадим Шумков внес в областную думу. Документ опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Внести в закон Курганской области <…> следующие изменения: пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом следующего содержания: звание «Почетный предприниматель Курганской области», — указано в тексте. Изменения собираются внести в региональный закон «О почетном звании, наградах, премиях и иных видах поощрений». В законопроекте говорится, что новое почетное звание будут присваивать предпринимателям, которые работают в регионе не менее 15 лет. Учитывать будут заслуги в создании новых рабочих мест, реализации инвестпроектов, развитии государственно-частного партнерства. В случае принятия закона, в правительстве региона утвердят положение о почетном звании. Ранее URA.RU писало, что из-за идеи губернатора курганские депутаты изменили закон о присвоении звания «Почетный гражданин». В случае посмертного награждения, семье номинанта на звание выплатят больше сотни тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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