Курганские депутаты изменили закон из-за идеи Шумкова

Курганские депутаты обсудили изменения в законопроект о награде «Почетный гражданин» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы приняли изменения в законопроект о присвоении звания «Почетный гражданин» по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с внеочередного заседания в облдуме.

«Прошу принять изменения в части вручения свидетельства „Почетного гражданина“, нагрудного знака, а также выплату денежного вознаграждения в размере 110 тысяч рублей при присвоении звания посмертно», — пояснила замруководителя аппарата губернатора Курганской области Лариса Башегурова, сообщает корреспондент URA.RU.

Как передает журналист агентства, изменения в закон депутаты приняли в двух чтениях. Сообщается, что в случае присвоения звания посмертно свидетельство, нагрудный знак и деньги вручаются близким родственникам. С инициативой собрать внеочередное собрание чиновников выступил Шумков. Глава региона просил принять изменения о присвоении звания Курганской области «Почетный гражданин».

Ранее URA. RU сообщало, что Шумков предложил изменить правила выплат вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Курганской области» посмертно. Вознаграждение в размере 110 тысяч рублей могут получить наследники. Соответствующий законопроект глава региона внес в региональный парламент.