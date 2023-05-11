Мэрия Екатеринбурга отказала миллиардеру в борьбе за главное городское предприятие

11 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Решение приняла специальная комиссия при горадминистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга отклонила заявку петербургской компании «Водные ресурсы» в концессии стратегического муниципального предприятия — ЕМУП «Водоканал». Решение утром 11 мая приняла специальная комиссия, куда входят замы главы города, сообщил участник совещания, депутат гордумы Дмитрий Сергин. «ООО „Водные ресурсы“ не получит в концессию МУП „Водоканал“, во всяком случае на тех условиях, которые данное предприятие предложило городу. Такое решение приняла сегодня комиссия по определению условий конкурса. <…> Потребность на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе составляет 236 млрд рублей, концессионер может вложить в модернизацию 30 миллиардов, но не просто так. Обратно он хочет гарантированно получить свои деньги от города уже в течение восьми лет. В общем бульон из-под яиц какой-то получается», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме В борьбу за «Водоканал» Екатеринбурга вступит миллиардер Фридман Ранее URA.RU рассказывало, что «Водные ресурсы» представляют интересы миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В начале апреля он вернул фактический контроль над предприятием. По указанию губернатора Куйвашева мэр Алексей Орлов уволил ориентированного на него гендиректора Евгения Лузгина и назначил на его место лояльного Кочеткову депутата гордумы, директора «Водоканала» по общим вопросам Антона Гусева. Заявка на концессию сроком 30 лет пришла в мэрию через несколько дней после этого события. Однако в это же время Орлов рассказывал, что интерес к концессии проявляет также «Росводоканал», где главный бенефициар — Михаил Фридман. Профильный вице-мэр Владимир Гейко в частных разговорах, по слухам, отмечал, что будет против того, чтобы «Водоканал» отдавали Кочеткову. Все это происходит на фоне борьбы за новую гордуму Екатеринбурга. Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова, бизнесмен оспаривает этот план. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга отклонила заявку петербургской компании «Водные ресурсы» в концессии стратегического муниципального предприятия — ЕМУП «Водоканал». Решение утром 11 мая приняла специальная комиссия, куда входят замы главы города, сообщил участник совещания, депутат гордумы Дмитрий Сергин. «ООО „Водные ресурсы“ не получит в концессию МУП „Водоканал“, во всяком случае на тех условиях, которые данное предприятие предложило городу. Такое решение приняла сегодня комиссия по определению условий конкурса. <…> Потребность на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в городе составляет 236 млрд рублей, концессионер может вложить в модернизацию 30 миллиардов, но не просто так. Обратно он хочет гарантированно получить свои деньги от города уже в течение восьми лет. В общем бульон из-под яиц какой-то получается», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что «Водные ресурсы» представляют интересы миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В начале апреля он вернул фактический контроль над предприятием. По указанию губернатора Куйвашева мэр Алексей Орлов уволил ориентированного на него гендиректора Евгения Лузгина и назначил на его место лояльного Кочеткову депутата гордумы, директора «Водоканала» по общим вопросам Антона Гусева. Заявка на концессию сроком 30 лет пришла в мэрию через несколько дней после этого события. Однако в это же время Орлов рассказывал, что интерес к концессии проявляет также «Росводоканал», где главный бенефициар — Михаил Фридман. Профильный вице-мэр Владимир Гейко в частных разговорах, по слухам, отмечал, что будет против того, чтобы «Водоканал» отдавали Кочеткову. Все это происходит на фоне борьбы за новую гордуму Екатеринбурга. Орлов по итогам выборов хочет сократить большую фракцию Кочеткова, бизнесмен оспаривает этот план.