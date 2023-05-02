В борьбу за «Водоканал» Екатеринбурга вступит миллиардер Фридман

03 мая 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

Спор за контроль над самым финансовоемким активом мэрии обострился в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соперником миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в борьбе за долгосрочный контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга будет миллиардер Михаил Фридман. Он — основной бенефициар «Росводоканала» (доля в ООО — 40,65%). Член совета директоров компании, президент «Альфа-банка» Олег Сысуев недавно сказал мэру Алексею Орлову, что, если будет аукцион, они заявятся на концессию. «С Сысуевым встречались. Если зайдет речь о привлечении каких-то источников финансирования в виде концессионного соглашения, желающих поучаствовать в этом конкурсе будет очень много. В том числе и „Росводоканал“. Если мы такое решение [о концессии] примем, они будут участвовать», — рассказал URA.RU Орлов. Накануне агентство сообщило, что в мэрию пришла концессионная инициатива от петербургской компании «Водные ресурсы». Один из ее учредителей — банк «Санкт-Петербург». Он стал кредитором «Водоканала» в начале 2021 года — после того, как Кочетков ввел в топ-менеджмент предприятия своих людей. Источник агентства утверждает, что финансовые отношения между структурами устанавливались как раз по указанию бизнесмена. Новость по теме Миллиардер забирает главный актив мэрии Екатеринбурга на 30 лет В начале апреля Кочетков одержал важную тактическую победу. После его разговора с губернатором Евгением Куйвашевым был уволен гендиректор Евгений Лузгин. С конца 2022-го он, прежде лояльный Кочеткову, по заданию Орлова начал отстранять соратников Кочеткова от управления «Водоканалом». Перестановки проходили на фоне большой прокурорской проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Место Лузгина занял близкий к Кочеткову депутат гордумы, директор «Водоканала» по общим вопросам Антон Гусев. Через несколько дней после смены руководства, писало URA.RU, к Куйвашеву должен был прилететь Сысуев. По данным агентства, блокировать сделку между «Водоканалом» и «Водными ресурсами» готов вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко, в целом недовольный происходящим в МУПе. На вопрос корреспондента он ответил с иронией: «А к чему я не скептически отношусь?» И объяснил, что действительно будет против, если для города концессия окажется невыгодной. «Росводоканал» называли в числе претендентов на «Водоканал» Екатеринбурга и ранее, однако никакой подготовки к конкурсу тогда не было. Сейчас «Росводоканал» работает в десяти российских городах, включая Тюмень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соперником миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») в борьбе за долгосрочный контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга будет миллиардер Михаил Фридман. Он — основной бенефициар «Росводоканала» (доля в ООО — 40,65%). Член совета директоров компании, президент «Альфа-банка» Олег Сысуев недавно сказал мэру Алексею Орлову, что, если будет аукцион, они заявятся на концессию. «С Сысуевым встречались. Если зайдет речь о привлечении каких-то источников финансирования в виде концессионного соглашения, желающих поучаствовать в этом конкурсе будет очень много. В том числе и „Росводоканал“. Если мы такое решение [о концессии] примем, они будут участвовать», — рассказал URA.RU Орлов. Накануне агентство сообщило, что в мэрию пришла концессионная инициатива от петербургской компании «Водные ресурсы». Один из ее учредителей — банк «Санкт-Петербург». Он стал кредитором «Водоканала» в начале 2021 года — после того, как Кочетков ввел в топ-менеджмент предприятия своих людей. Источник агентства утверждает, что финансовые отношения между структурами устанавливались как раз по указанию бизнесмена. В начале апреля Кочетков одержал важную тактическую победу. После его разговора с губернатором Евгением Куйвашевым был уволен гендиректор Евгений Лузгин. С конца 2022-го он, прежде лояльный Кочеткову, по заданию Орлова начал отстранять соратников Кочеткова от управления «Водоканалом». Перестановки проходили на фоне большой прокурорской проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Место Лузгина занял близкий к Кочеткову депутат гордумы, директор «Водоканала» по общим вопросам Антон Гусев. Через несколько дней после смены руководства, писало URA.RU, к Куйвашеву должен был прилететь Сысуев. По данным агентства, блокировать сделку между «Водоканалом» и «Водными ресурсами» готов вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко, в целом недовольный происходящим в МУПе. На вопрос корреспондента он ответил с иронией: «А к чему я не скептически отношусь?» И объяснил, что действительно будет против, если для города концессия окажется невыгодной. «Росводоканал» называли в числе претендентов на «Водоканал» Екатеринбурга и ранее, однако никакой подготовки к конкурсу тогда не было. Сейчас «Росводоканал» работает в десяти российских городах, включая Тюмень.