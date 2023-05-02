Миллиардер забирает главный актив мэрии Екатеринбурга на 30 лет

Совладелец «Мотива» Кочетков хочет забрать «Водоканал» Екатеринбурга на 30 лет

02 мая 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Заявка в мэрию пришла из Санкт-Петербурга, но интересант, говорят, местный Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Совладелец «Мотива» Виталий Кочетков и его окружение планируют контролировать МУП «Водоканал» — самый финансовоемкий актив мэрии Екатеринбурга — 30 лет. Такой срок указан в концессионной заявке, поступившей в мэрию в апреле, рассказал URA.RU источник в областном правительстве. Потенциальный инвестор — компания «Водные ресурсы» из Санкт-Петербурга. В числе ее учредителей — банк «Санкт-Петербург», один из кредиторов «Водоканала». Финансовые отношения с банком у предприятия возникли в 2021 году — то есть после того, как Кочетков ввел в топ-менеджмент «Водоканала» лояльных ему людей. «Банк стал одним из финансовых операторов „Водоканала“ именно по команде Кочеткова», — поделился источник во власти. По его словам, «Водные ресурсы» планируют получить в концессию все имущество «Водоканала», а не отдельные объекты. Мэр Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом подтвердил, что заявка от «Водных ресурсов» пришла. «Детально пока не изучал, она [заявка] находится в департаменте экономики, в ближайшее время посмотрим, что нам предлагается», — сказал Орлов. Новость по теме На ключевое предприятие Екатеринбурга нагрянули с обысками Как писало URA.RU, с конца 2022 года гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин, прежде лояльный Кочеткову, по заданию Орлова начал отстранять людей бизнесмена от управления МУПом и его финансовыми потоками. Параллельно на предприятии проходила большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым и закончившаяся как минимум двумя уголовными делами. Итоги ревизии пока не подведены. В начале апреля губернатор Евгений Куйвашев после разговора с Кочетковым поручил Орлову уволить Лузгина и назначить на его место директора по общим вопросам, депутата гордумы из фракции Кочеткова Антона Гусева. Но это лишь тактическая победа, без концессии не дающая гарантий извлечения прибыли на годы вперед. Спор вокруг предприятия разворачивается на фоне подготовки к выборам в гордуму. В действующем созыве у Кочеткова самая большая фракция. Орлов хотел ее сократить, но столкнулся с критикой от Куйвашева. Однако через несколько недель губернатор все же утвердил список кандидатов-одномандатников, предполагающий, что у Кочеткова «контрольного пакета» в новом созыве не будет. Команда бизнесмена не сдалась и уже на праймериз «Единой России» готовит бойню как минимум в трети округов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совладелец «Мотива» Виталий Кочетков и его окружение планируют контролировать МУП «Водоканал» — самый финансовоемкий актив мэрии Екатеринбурга — 30 лет. Такой срок указан в концессионной заявке, поступившей в мэрию в апреле, рассказал URA.RU источник в областном правительстве. Потенциальный инвестор — компания «Водные ресурсы» из Санкт-Петербурга. В числе ее учредителей — банк «Санкт-Петербург», один из кредиторов «Водоканала». Финансовые отношения с банком у предприятия возникли в 2021 году — то есть после того, как Кочетков ввел в топ-менеджмент «Водоканала» лояльных ему людей. «Банк стал одним из финансовых операторов „Водоканала“ именно по команде Кочеткова», — поделился источник во власти. По его словам, «Водные ресурсы» планируют получить в концессию все имущество «Водоканала», а не отдельные объекты. Мэр Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом подтвердил, что заявка от «Водных ресурсов» пришла. «Детально пока не изучал, она [заявка] находится в департаменте экономики, в ближайшее время посмотрим, что нам предлагается», — сказал Орлов. Как писало URA.RU, с конца 2022 года гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин, прежде лояльный Кочеткову, по заданию Орлова начал отстранять людей бизнесмена от управления МУПом и его финансовыми потоками. Параллельно на предприятии проходила большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым и закончившаяся как минимум двумя уголовными делами. Итоги ревизии пока не подведены. В начале апреля губернатор Евгений Куйвашев после разговора с Кочетковым поручил Орлову уволить Лузгина и назначить на его место директора по общим вопросам, депутата гордумы из фракции Кочеткова Антона Гусева. Но это лишь тактическая победа, без концессии не дающая гарантий извлечения прибыли на годы вперед. Спор вокруг предприятия разворачивается на фоне подготовки к выборам в гордуму. В действующем созыве у Кочеткова самая большая фракция. Орлов хотел ее сократить, но столкнулся с критикой от Куйвашева. Однако через несколько недель губернатор все же утвердил список кандидатов-одномандатников, предполагающий, что у Кочеткова «контрольного пакета» в новом созыве не будет. Команда бизнесмена не сдалась и уже на праймериз «Единой России» готовит бойню как минимум в трети округов.