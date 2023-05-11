В Минобороны объяснили, почему американские Patriot не могут сбить «Кинжалы»

Американский ЗРК Patriot не сможет сбить «Кинжал» из-за неспособности установки перехватывать цели на высокой скорости. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
«Скорость полета „Кинжала“ превышает предельные режимы поставленных Киеву ЗРК», — приводит РИА Новости слова источника в Минобороны РФ. Он сообщил, что Patriot не сможет сбить «Кинжал» из-за специфики полета ракеты. Источник уточнил, что ракета совершает маневр, заходя на цель вертикально, что исключает возможность ее перехвата.
Ранее в США назвали преимущества российского «Кинжала». В американском журнале Newsweek сообщали, что ракета разрабатывалась специально для противодействия модернизированной системе противоракетной обороны США.
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