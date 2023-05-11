Психотерапевт раскрыл, почему от некоторых женщин уходят мужчины

Психотерапевт Шляпужникова: мужчины уходят от женщин с низкой самооценкой
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Город и жители. Тюмень, прохожие, пешеходы, мужчина и женщина
Женщина с низким уровнем любви к себе рискует потерять своего мужчину, заявила Наталья Шляпужникова Фото:

Мужчины чаще всего уходят от тех женщин, которые демонстрируют низкую самооценку и отсутствие любви к самой себе. Об этом завила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова.

«Мужчины уходят от тех женщин, которые не любят и не ценят себя», — передает слова Шляпужниковой Пятый канал. Она добавила, что женщин, которые не проявляют настоящей любви к себе иначе называют «жертвами». Эксперт разъяснила, что понятие «любить себя» означает четкое понимание своих целей и желаний, а также способность к их исполнению и претворению в жизнь.

Ранее психолог, сексолог Татьяна Короткова заявила, что мужчины заводят себе любовниц по причине испытания новых сексуальных ощущений. Она добавила, что малому количеству людей удается сохранить должный уровень интимных отношений в продолжительном браке.

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Мужчины чаще всего уходят от тех женщин, которые демонстрируют низкую самооценку и отсутствие любви к самой себе. Об этом завила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. «Мужчины уходят от тех женщин, которые не любят и не ценят себя», — передает слова Шляпужниковой Пятый канал. Она добавила, что женщин, которые не проявляют настоящей любви к себе иначе называют «жертвами». Эксперт разъяснила, что понятие «любить себя» означает четкое понимание своих целей и желаний, а также способность к их исполнению и претворению в жизнь. Ранее психолог, сексолог Татьяна Короткова заявила, что мужчины заводят себе любовниц по причине испытания новых сексуальных ощущений. Она добавила, что малому количеству людей удается сохранить должный уровень интимных отношений в продолжительном браке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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