Психотерапевт раскрыл, почему от некоторых женщин уходят мужчины

Психотерапевт Шляпужникова: мужчины уходят от женщин с низкой самооценкой

11 мая 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Женщина с низким уровнем любви к себе рискует потерять своего мужчину, заявила Наталья Шляпужникова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мужчины чаще всего уходят от тех женщин, которые демонстрируют низкую самооценку и отсутствие любви к самой себе. Об этом завила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. «Мужчины уходят от тех женщин, которые не любят и не ценят себя», — передает слова Шляпужниковой Пятый канал. Она добавила, что женщин, которые не проявляют настоящей любви к себе иначе называют «жертвами». Эксперт разъяснила, что понятие «любить себя» означает четкое понимание своих целей и желаний, а также способность к их исполнению и претворению в жизнь. Ранее психолог, сексолог Татьяна Короткова заявила, что мужчины заводят себе любовниц по причине испытания новых сексуальных ощущений. Она добавила, что малому количеству людей удается сохранить должный уровень интимных отношений в продолжительном браке.

Мужчины чаще всего уходят от тех женщин, которые демонстрируют низкую самооценку и отсутствие любви к самой себе. Об этом завила семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. «Мужчины уходят от тех женщин, которые не любят и не ценят себя», — передает слова Шляпужниковой Пятый канал. Она добавила, что женщин, которые не проявляют настоящей любви к себе иначе называют «жертвами». Эксперт разъяснила, что понятие «любить себя» означает четкое понимание своих целей и желаний, а также способность к их исполнению и претворению в жизнь. Ранее психолог, сексолог Татьяна Короткова заявила, что мужчины заводят себе любовниц по причине испытания новых сексуальных ощущений. Она добавила, что малому количеству людей удается сохранить должный уровень интимных отношений в продолжительном браке.