Курганские власти приняли новое решение по сертификатам для погорельцев

Курганцам начнут выдавать жилищные сертификаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области власти опубликовали постановление, по которому жители, пострадавшие от пожаров, могут по сертификату купить или построить новое жилье. Об этом сообщается в постановлении правительства региона.

«Решение по предоставлению жилищных сертификатов жителям региона, которые лишились домов в результате чрезвычайно ситуации 7 мая 2023 года. Сертификаты можно будет использовать как на покупку жилья, так и на строительство дома», — указано в официальном документе правительства.

Сообщается, что жилищные сертификаты получать жители Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа. Также право получить такой документ есть у жителей деревень Нечунаева, Мишагина, Могилева и села Кодское.

Также о постановлении написала руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи. Соратница Шумкова отмечает, что пострадавшие от пожаров жители, которые потеряли свое имущество в СНТ, получат денежную компенсацию из резерва фонда правительства Курганской области. В случае, если потерянная недвижимость была единственным жильем — 300 тысяч рублей, а случае, если сгорел садовый дом или построенный на участке на праве собственности — 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор сообщил, когда пострадавшим от пожаров выдадут жилищные сертификаты. Их выдадут в случае потери жилья и дачных домов. Губернатор заявил, что сертификаты начнут выдавать со следующей недели.