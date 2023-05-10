Новак обсудил с губернатором ХМАО Комаровой перспективы развития нефтяной отрасли

11 мая 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

На встрече обсуждались меры господдержки нефтяной отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком обсудила добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых и меры господдержки нефтяной отрасли в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили <…> добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, включая меры господдержки отрасли», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2022 году на ХМАО пришлось 42 процента от общероссийского объема добычи нефти. Наталья Комарова рассказала вице-премьеру о новых технологиях добычи нефти, которые применяются в регионе, а также о создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на закрытой встрече с помощником президента РФ Максимом Орешкиным озвучил ключевые вызовы в нефтяной сфере. Главный вопрос касался стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Нефтяники ждут льгот на федеральном уровне.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком обсудила добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых и меры господдержки нефтяной отрасли в регионе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Югры. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили <…> добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, включая меры господдержки отрасли», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 2022 году на ХМАО пришлось 42 процента от общероссийского объема добычи нефти. Наталья Комарова рассказала вице-премьеру о новых технологиях добычи нефти, которые применяются в регионе, а также о создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов на закрытой встрече с помощником президента РФ Максимом Орешкиным озвучил ключевые вызовы в нефтяной сфере. Главный вопрос касался стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Нефтяники ждут льгот на федеральном уровне.