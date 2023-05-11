Военкор Поддубный: ВСУ начали реализацию операции по контранаступлению

11 мая 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

По словам военкора, ВСУ начали контрнаступление на артемовском направлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление на артемовском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Киевский режим начал реализацию операции по контрнаступлению на артемовском направлении. Глава ЧВК „Вагнер“ неоднократно говорил об этом. Я писал, что Киев планирует выйти в тыл нашим силам, используя удары по флангам. Сегодня ВСУ прорвались в сторону Берховки и Ягодного, наши войска отступили с позиций. Еще один удар пришелся на Клещеевку и так же с локальным успехом», — сообщает Поддубный в своем telegram-канале . По словам военкора, на данный момент ВСУ «пытаются закрепиться на позициях». Он предполагает, что Киев в ближайшие сутки «начнет наращивать усилия на юге». «Спокойнее, товарищи. Я не говорил, что противник идет к Белгороду. Активное перемещение ВСУ в районе Харькова», — уточняет Поддубный. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил о переносе контрнаступления ВСУ. По его мнению, им нужно больше времени на подготовку.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление на артемовском направлении. Об этом сообщает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Киевский режим начал реализацию операции по контрнаступлению на артемовском направлении. Глава ЧВК „Вагнер“ неоднократно говорил об этом. Я писал, что Киев планирует выйти в тыл нашим силам, используя удары по флангам. Сегодня ВСУ прорвались в сторону Берховки и Ягодного, наши войска отступили с позиций. Еще один удар пришелся на Клещеевку и так же с локальным успехом», — сообщает Поддубный в своем telegram-канале. По словам военкора, на данный момент ВСУ «пытаются закрепиться на позициях». Он предполагает, что Киев в ближайшие сутки «начнет наращивать усилия на юге». «Спокойнее, товарищи. Я не говорил, что противник идет к Белгороду. Активное перемещение ВСУ в районе Харькова», — уточняет Поддубный. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил о переносе контрнаступления ВСУ. По его мнению, им нужно больше времени на подготовку.