Зеленский попросил перенести наступление ВСУ

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Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно дать больше времени для наступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия готова к контрнаступлению, однако стоит дать ей немного больше времени во избежание больших потерь. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. <…> Нам все еще нужно немного больше времени», — передает слова Владимира Зеленского телеканал BBC.

Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже Зеленский заявил, что ВСУ не хватает танков и артиллерии для проведения операции, напоминает телеканал 360. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев должен будет рано или поздно начать атаку, потому что Запад уже «заплатил» за нее, передает Pravda.Ru. Также он сказал, что в случае неудачи при наступлении, Запад «выбросит Зеленского за ненадобностью».

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Украинская армия готова к контрнаступлению, однако стоит дать ей немного больше времени во избежание больших потерь. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. «С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. <…> Нам все еще нужно немного больше времени», — передает слова Владимира Зеленского телеканал BBC. Ранее на Украине заявили о грядущем масштабном контрнаступлении. Позже Зеленский заявил, что ВСУ не хватает танков и артиллерии для проведения операции, напоминает телеканал 360. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев должен будет рано или поздно начать атаку, потому что Запад уже «заплатил» за нее, передает Pravda.Ru. Также он сказал, что в случае неудачи при наступлении, Запад «выбросит Зеленского за ненадобностью».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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