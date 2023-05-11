Военкоры сообщили о начале контрнаступления: что известно к этому часу

Военные корреспонденты России и государственные СМИ сообщили о возможном начале контрнаступления ВСУ. Все действия военных Украины ведутся на бахмутском направлении, кроме того, есть информация о скоплении войск в районе Соледара.
«Киевский режим начал реализацию операции по окружению наших сил на артемовской направлении. Глава ЧВК „Вагнер“ [Евгений Пригожин] неоднократно говорил об этих планах. Противник планирует ударами по флангам выйти в тыл по нашим силам, которые находятся в Артемовске и окрестностях», — написал корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По его данным, в районе Соледара противник смог организовать прорыв с помощью нескольких подразделений при поддержке бронегрупп, в каждой из которых по 2-3 танка. «Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая. […] О том, что нам предстоит большая драка на фронте знают все бойцы и командиры. Надо будет противнику дать в зубы», — констатировал военкор.
Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц подтвердил начало наступательной операции в направлении Бахмута. «О целях маневра можно гадать», — отметил он. по его словам, противник «может пытаться растягивать ресурсы ВС РФ на купирование угрозы в Белгородской области». С другой, может решиться на перерезание путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России. По его мнению, второй вариант наиболее вероятен. «Видно, что украинское командование сейчас ставит целью раздергать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске. Чтобы посыпалась вся оборонительная конфигурация ЛНР», — объяснил он.
Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков опровергает начало существенного контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинские военные пытаются разжать кольцо, которое было стянуто представителями «Вагнера». «Ни о каком серьезном наступлении речи идти не может — задачи, которые ВСУ выполнили и могут далее выполнить на указанных участках, — чисто тактические», — считает он.
Издание RT написало, что по предварительным данным, основная часть атак ВСУ зафиксирована на Донецком направлении. «Идет активноеперемещение колонн с военной техникой», — передают корреспонденты.
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически. По его словам, любая десантная операция со стороны ВСУ на этом направлении обречена на провал.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов не смог подтвердить информацию о наступлении на Запорожском направлении.
Военкоры URA.RU пока не подтверждают изменений в интенсивности боев на Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Военные корреспонденты России и государственные СМИ сообщили о возможном начале контрнаступления ВСУ. Все действия военных Украины ведутся на бахмутском направлении, кроме того, есть информация о скоплении войск в районе Соледара.