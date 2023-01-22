В Госдуме озвучили нововведение, касающееся кредитных каникул

Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду займов с марта 2023 года

23 января 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Законопроект примут до конца зимы Фото: Антон Белицкий © URA.RU Россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с марта 2023 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта этого года», — сказал Аксаков в беседе с «Известиями». По его словам, закон планируется принять до конца зимы. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам, отмечается в материале. При этом, издание сообщает, что в российских банках не ожидают значительного роста спроса на кредитные каникулы по займам. Обращаться могут до 1—2% клиентов ежегодно в зависимости от закрепленных законом условий, отметил директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников. Банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. Об этом рассказал и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита. Зачастую на такие действия предоставляется срок до 30 дней.

Россиянам будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы по любому виду потребительского займа с марта 2023 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта этого года», — сказал Аксаков в беседе с «Известиями». По его словам, закон планируется принять до конца зимы. Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам, отмечается в материале. При этом, издание сообщает, что в российских банках не ожидают значительного роста спроса на кредитные каникулы по займам. Обращаться могут до 1—2% клиентов ежегодно в зависимости от закрепленных законом условий, отметил директор департамента розничных рисков «Зенита» Александр Шорников. Банк может потребовать досрочного погашения кредита, если заемщик допускал длительные просрочки по платежу. Об этом рассказал и. о. генерального директора Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников. О своем решении банк должен уведомить заемщика, предоставив ему срок для полного погашения кредита. Зачастую на такие действия предоставляется срок до 30 дней.