11 мая 2023

«Курганмашзавод» рассказал о преимуществах БМП перед американской Bradley

«Курганмашзавод»: БМП-3 способна уничтожить американскую Bradley на расстоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
БМП-3, которую производят на «Курганмашзаводе», способна уничтожить американскую технику на расстоянии Фото:
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БМП-3, которая производится на «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), может уничтожить американскую БМП Bradley на расстоянии нескольких километров. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

«БМП Bradley и Marder являются сложными противниками из-за высокой защищенности. Но наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уничтожать зарубежную технику на расстоянии нескольких километров», — рассказали РИА Новости в пресс-службе завода.

Как отметили на «Курганмашзаводе», американские БМП не способны преодолевать водные преграды. Также из-за массы Bradley и Marder (свыше 30 тонн) у них низкая подвижность. «Их подвижность ограничивает и высокое давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы», — отметили на заводе.

Ранее «Курганмашзавод» создал дополнительную защиту для БМП-3. Ее можно вешать на машины в полевых условиях и устанавливать на уже задействованную в спецоперации технику.

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БМП-3, которая производится на «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех), может уничтожить американскую БМП Bradley на расстоянии нескольких километров. Об этом рассказали в пресс-службе завода. «БМП Bradley и Marder являются сложными противниками из-за высокой защищенности. Но наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уничтожать зарубежную технику на расстоянии нескольких километров», — рассказали РИА Новости в пресс-службе завода. Как отметили на «Курганмашзаводе», американские БМП не способны преодолевать водные преграды. Также из-за массы Bradley и Marder (свыше 30 тонн) у них низкая подвижность. «Их подвижность ограничивает и высокое давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы», — отметили на заводе. Ранее «Курганмашзавод» создал дополнительную защиту для БМП-3. Ее можно вешать на машины в полевых условиях и устанавливать на уже задействованную в спецоперации технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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