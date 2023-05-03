Курганский оборонный завод создал защиту для БМП в зоне СВО

04 мая 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Новую защиту, созданную «Курганмашзаводом», можно вешать на БМП в полевых условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») создал дополнительную защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе завода. «Созданы навесные комплекты динамической защиты, благодаря которым снижается пробивная способность попавшего в машину снаряда. Оборудовать комплектами новые БМП несложно, также их легко установить на уже задействованные в СВО машины», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Курганмашзавода». Для установки динамической защиты на БМП-3, как сообщили в пресс-службе, «разработаны инструкции». С помощью них военные могут в полевых условиях дооборудовать технику и повысить уровень ее защищенности. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» готов к выпуску самоходной противотанковой пушки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг, пушка прошла все испытания, поэтому ведутся проработки с Минобороны РФ.

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») создал дополнительную защиту для БМП-3, которую можно вешать на машины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе завода. «Созданы навесные комплекты динамической защиты, благодаря которым снижается пробивная способность попавшего в машину снаряда. Оборудовать комплектами новые БМП несложно, также их легко установить на уже задействованные в СВО машины», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Курганмашзавода». Для установки динамической защиты на БМП-3, как сообщили в пресс-службе, «разработаны инструкции». С помощью них военные могут в полевых условиях дооборудовать технику и повысить уровень ее защищенности. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» готов к выпуску самоходной противотанковой пушки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг, пушка прошла все испытания, поэтому ведутся проработки с Минобороны РФ.