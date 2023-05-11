Губернатор Шумков просит курганцев помочь с патрулированием лесов

12 мая 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Добровольцы требуются для патрулирования лесов, дач и ландшафтных территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих лесов в Кургане требуются добровольцы. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. На завтра и выходные прогнозируется усиление ветра. Требуются добровольцы для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих территорий», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Номера телефонов, по которым можно обратиться для участия в патрулировании: Патрулирование лесов вокруг Кургана: +7 906 884-88-84.

Белозерское лесничество (Белозерский округ): +7 900 384-34-05.

Варгашинское лесничество (Варгашинский, Мокроусовский, Лебяжьевский округа): +7 919 587-20-08.

Глядянское лесничество (Притобольный, Половинский, Звериноголовский округа): +7 963 001-83-42.

Далматовское лесничество (Далматовский, Катайский округа): +7 912 833-91-71.

Каргапольское лесничество (Каргапольский округ): +7 919 596-50-56.

Курганское лесничество (Кетовский округ): +7 919 569-07-37.

Куртамышское лесничество (Куртамышский, Целинный округа): +7 912 575-88-83.

Петуховское лесничество (Петуховский, Макушинский, Частоозерский округа): +7 919 564-32-41.

Шадринское лесничество: +7 912 831-16-13.

Шатровское лесничество: +7 919 564-68-64.

Шумихинское лесничество (Альменевский, Шумихинский, Сафакулевский, Щучанский округа): +7 922 674-94-51.

Юргамышское лесничество (Мишкинский, Юргамышский округа): +7 902 598-34-05. Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что в городе усилена работа патрульных групп. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ.

Для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих лесов в Кургане требуются добровольцы. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. На завтра и выходные прогнозируется усиление ветра. Требуются добровольцы для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих территорий», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Номера телефонов, по которым можно обратиться для участия в патрулировании: Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что в городе усилена работа патрульных групп. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ.