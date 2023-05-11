Губернатор Шумков просит курганцев помочь с патрулированием лесов

Для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих лесов в Кургане требуются добровольцы. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. На завтра и выходные прогнозируется усиление ветра. Требуются добровольцы для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих территорий», — пишет Шумков в своем telegram-канале.
Номера телефонов, по которым можно обратиться для участия в патрулировании:
- Патрулирование лесов вокруг Кургана: +7 906 884-88-84.
- Белозерское лесничество (Белозерский округ): +7 900 384-34-05.
- Варгашинское лесничество (Варгашинский, Мокроусовский, Лебяжьевский округа): +7 919 587-20-08.
- Глядянское лесничество (Притобольный, Половинский, Звериноголовский округа): +7 963 001-83-42.
- Далматовское лесничество (Далматовский, Катайский округа): +7 912 833-91-71.
- Каргапольское лесничество (Каргапольский округ): +7 919 596-50-56.
- Курганское лесничество (Кетовский округ): +7 919 569-07-37.
- Куртамышское лесничество (Куртамышский, Целинный округа): +7 912 575-88-83.
- Петуховское лесничество (Петуховский, Макушинский, Частоозерский округа): +7 919 564-32-41.
- Шадринское лесничество: +7 912 831-16-13.
- Шатровское лесничество: +7 919 564-68-64.
- Шумихинское лесничество (Альменевский, Шумихинский, Сафакулевский, Щучанский округа): +7 922 674-94-51.
- Юргамышское лесничество (Мишкинский, Юргамышский округа): +7 902 598-34-05.
Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что в городе усилена работа патрульных групп. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ.
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