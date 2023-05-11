11 мая 2023

Губернатор Шумков просит курганцев помочь с патрулированием лесов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лес, лесник, ориентирование, рефтинское лесничество, лесничий
Добровольцы требуются для патрулирования лесов, дач и ландшафтных территорий Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих лесов в Кургане требуются добровольцы. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. На завтра и выходные прогнозируется усиление ветра. Требуются добровольцы для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих территорий», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Номера телефонов, по которым можно обратиться для участия в патрулировании:

  • Патрулирование лесов вокруг Кургана: +7 906 884-88-84.
  • Белозерское лесничество (Белозерский округ): +7 900 384-34-05.
  • Варгашинское лесничество (Варгашинский, Мокроусовский, Лебяжьевский округа): +7 919 587-20-08.
  • Глядянское лесничество (Притобольный, Половинский, Звериноголовский округа): +7 963 001-83-42.
  • Далматовское лесничество (Далматовский, Катайский округа): +7 912 833-91-71.
  • Каргапольское лесничество (Каргапольский округ): +7 919 596-50-56.
  • Курганское лесничество (Кетовский округ): +7 919 569-07-37.
  • Куртамышское лесничество (Куртамышский, Целинный округа): +7 912 575-88-83.
  • Петуховское лесничество (Петуховский, Макушинский, Частоозерский округа): +7 919 564-32-41.
  • Шадринское лесничество: +7 912 831-16-13.
  • Шатровское лесничество: +7 919 564-68-64.
  • Шумихинское лесничество (Альменевский, Шумихинский, Сафакулевский, Щучанский округа): +7 922 674-94-51.
  • Юргамышское лесничество (Мишкинский, Юргамышский округа): +7 902 598-34-05.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что в городе усилена работа патрульных групп. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих лесов в Кургане требуются добровольцы. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. На завтра и выходные прогнозируется усиление ветра. Требуются добровольцы для патрулирования лесов, ландшафтных и садоводческих территорий», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Номера телефонов, по которым можно обратиться для участия в патрулировании: Ранее глава Кургана Елена Ситникова сообщила, что в городе усилена работа патрульных групп. По разработанным маршрутам будут проводиться объезды городских лесов, микрорайонов и СНТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...