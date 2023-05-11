11 мая 2023

В Свердловской области отложили закрытие части федеральной трассы. Видео

ГИБДД Ревды: закрытие участка трассы Пермь — Екатеринбург отложено до 17 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие отложили до 17 мая, чтобы устранить недочеты Фото:

В Свердловской области отложили закрытие развязки в Ревдинском городском округе, являющейся частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. В ГИБДД обнаружили недочеты, не позволяющие совершать безопасный маневр на скорости. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Ревды Эдуард Хабиров.

«При обследовании мест производства дорожных работ выявлены недостатки. Радиус разворота не позволяет осуществлять маневр на достаточной скорости, закольцовка произведена не в полном объеме. Подрядчику, осуществляющему строительные работы, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков сроком до 17 мая», — сообщил Хабиров изданию «Ревдинский рабочий» на странице «Вконтакте».

Движение по развязке сохранится без изменений до 17 мая. «Если подрядчик не справится до указанного времени, сроки данных работ будут перенесены до момента устранения», — добавил Хабиров.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии части федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в Ревдинском ГО. Дорожные работы на участке будут идти год.

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В Свердловской области отложили закрытие развязки в Ревдинском городском округе, являющейся частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. В ГИБДД обнаружили недочеты, не позволяющие совершать безопасный маневр на скорости. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Ревды Эдуард Хабиров. «При обследовании мест производства дорожных работ выявлены недостатки. Радиус разворота не позволяет осуществлять маневр на достаточной скорости, закольцовка произведена не в полном объеме. Подрядчику, осуществляющему строительные работы, выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков сроком до 17 мая», — сообщил Хабиров изданию «Ревдинский рабочий» на странице «Вконтакте». Движение по развязке сохранится без изменений до 17 мая. «Если подрядчик не справится до указанного времени, сроки данных работ будут перенесены до момента устранения», — добавил Хабиров. Ранее URA.RU сообщало о закрытии части федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в Ревдинском ГО. Дорожные работы на участке будут идти год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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