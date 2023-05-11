В Свердловской области на год закроют часть федеральной трассы. Фото

В Свердловской области из-за ремонта на год ограничат движение на отрезке трассы Пермь — Екатеринбург
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Движение будет полностью закрыто с 11 мая Фото:

В Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение для всех видов транспорта ограничат с 11 мая, сообщили в Госавтоинспекции города Ревда.

«ГИБДД информирует, что в период дорожных работ на автодороге Пермь — Екатеринбург с 11 мая будет перекрыто дорожное движение для всех транспортных средств с 316 километра + 667 метров по 317 километр + 162 метра. Перекрытие планируется на один год, до окончания дорожных работ», — рассказали на странице «Госавтоинспекция города Ревда» соцсети «Вконтакте».

В ведомстве проинформировали, что будет перекрыто движение с улицы Республиканской до улицы Обогатителей. «На данном участке будет организованно кольцевое движение. Во избежание непредвиденных ситуаций заранее планируйте пути объезда», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Сроки выполнения работ заявлены до осени 2023 года.

Схема проведения ремонтных работ на участке трассы Пермь — Екатеринбург
Схема проведения ремонтных работ на участке трассы Пермь — Екатеринбург
Фото:

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В Свердловской области на один год закроют участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Движение для всех видов транспорта ограничат с 11 мая, сообщили в Госавтоинспекции города Ревда. «ГИБДД информирует, что в период дорожных работ на автодороге Пермь — Екатеринбург с 11 мая будет перекрыто дорожное движение для всех транспортных средств с 316 километра + 667 метров по 317 километр + 162 метра. Перекрытие планируется на один год, до окончания дорожных работ», — рассказали на странице «Госавтоинспекция города Ревда» соцсети «Вконтакте». В ведомстве проинформировали, что будет перекрыто движение с улицы Республиканской до улицы Обогатителей. «На данном участке будет организованно кольцевое движение. Во избежание непредвиденных ситуаций заранее планируйте пути объезда», — добавили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Сроки выполнения работ заявлены до осени 2023 года.
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