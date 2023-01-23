Помощь мобилизованным в Свердловской области превысила федеральный уровень

Льготы по аренде госимущества для военнослужащих из Свердловской области оказались выгоднее, чем в целом по стране Денис Моргунов © URA.RU

Военнослужащие из Свердловской области получили возможность отсрочить уплату аренды за государственное имущество на более выгодных условиях — во время льготного периода они могут платить 25% от общей стоимости аренды вместо 50%, которые рекомендовало федеральное правительство. О том, почему так вышло, URA.RU рассказал глава комиссии по оценке регулирующего воздействия Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Арсений Артюх.

«В октябре 2022 года вышло распоряжение федерального правительства, которое ввело льготы на аренду госимущества и возможность отсрочки по платежам за аренду для мобилизованных или служащих по контракту. В этом распоряжении также говорится, что военнослужащим предоставляется льготный период, когда они могут платить 50% от полной стоимости аренды, и прописано, что регионам нужно поступить также», — рассказывает Артюх.

В начале этого года аналогичное постановление, но приземленное на уровень региона, выпустило Свердловское правительство. В отличие от федерального распоряжения, областное дает возможность во время льготного периода платить 25% от полной стоимости аренды госимущества, то есть в два раза меньше.

«В этом есть прогрессивность и ключевое отличие нашего региона. Когда под новый год МУГИСО (Министерство по управлению государственным имуществом, - прим. ред.) взялось за проработку этого акта, а потом выложило его на оценку регулирующего воздействия, мы (комиссия по оценке регулирующего воздействия УТПП) вступили в переписку с ведомством и предложили заменить 50% на 25%. Нас услышали. Такая интересная региональная практика», — добавляет Артюх.

Ранее власти Свердловской области рассказывали, что выплатили семьям мобилизованных 580 млн рублей. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.