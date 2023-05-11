В сгоревшее село Курганской области прибыла помощь от конгресса татар

В село Юлдус Курганской области прибыл гуманитарный груз, собранный конгрессом татар России в Казани. Об этом URA.RU сообщили волонтеры из Шадринска, которые направляются в Юлдус на встречу с делегацией.
«Машина с гуманитарной помощью из Казани пришла в Юлдус, сейчас ее разгружают. Прибыл Марат Юнусов — член национального совета Всемирного конгресса татар. Планируется встреча с губернатором Вадимом Шумковым», — рассказали волонтеры. Из Казани погорельцам Юлдуса привезли технику, посуду, одежду и предметы первой необходимости.
Ранее URA.RU писало, что участники «Всемирного конгресса татар» собрали для погорельцев Юлдуса более трех миллионов рублей и направили гуманитарную помощь. Масштабные пожары в Курганской области бушевали 7 мая. В результате разгула стихии в Шадринском районе сгорела деревня Плоское, а от села Юлдус осталась одна улица. Сотни людей остались без домов и имущества.
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