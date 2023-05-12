В Госдуме хотят обязать россиян помогать армии при походе в кафе

Депутат ГД Матвеев хочет ввести налог для россиян в кафе и ресторанах для помощи ВС РФ
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Налог 1% в заведениях — не слишком большая сумма для россиян, сказал Михаил Матвеев Фото:
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В Госдуме готовят законопроект, которой подразумевает для россиян налог в 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах. Деньги пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Инициативу предложил депутат Думы от КПРФ Михаил Матвеев.

«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», — написал Михаил Матвеев в своем telegram-канале. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан. Тем не менее, в масштабах России это огромная сумма.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предлагал ввести налог 2-3% с доходов граждан России для обеспечения нужд военных в зоне спецоперации, напоминает MK.RU. По словам заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергея Калашникова, такая мера является «преждевременной», так как военный бюджет уже сверстан и утвержден Госдумой, передает «Национальная служба новостей».

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В Госдуме готовят законопроект, которой подразумевает для россиян налог в 1% со счетов в ресторанах, кафе или ночных клубах. Деньги пойдут в фонд помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Инициативу предложил депутат Думы от КПРФ Михаил Матвеев. «Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», — написал Михаил Матвеев в своем telegram-канале. По его словам, это не слишком большая наценка для граждан. Тем не менее, в масштабах России это огромная сумма. Ранее депутат Госдумы Олег Нилов предлагал ввести налог 2-3% с доходов граждан России для обеспечения нужд военных в зоне спецоперации, напоминает MK.RU. По словам заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергея Калашникова, такая мера является «преждевременной», так как военный бюджет уже сверстан и утвержден Госдумой, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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