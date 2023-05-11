В Кургане вынесли приговор по обвинению в разглашении гостайны

12 мая 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Курганский суд вынес приговор по обвинению в гостайне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд вынес приговор жителю области по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «В Кургане 12 мая вынесли обвинительный приговор по обвинению в разглашении гостайны», — сообщили источники. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также в течение одного года фигуранту запретили занимать должности в госорганах. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу облсуда. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее. По данным источников, подсудимым на процессе являлся один из бывших окружных глав области, ушедший со своего поста в 2022 году. Его обвиняли в трех эпизодах разглашения сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе (ст.283 ч.1 УК РФ). По информации собеседников, дело было возбуждено после оперативных-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в управление. В ведомстве ситуацию не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане впервые за три года рассмотрят дело о разглашении гостайны. Уголовное дело поступило в областной суд в конце декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский городской суд вынес приговор жителю области по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «В Кургане 12 мая вынесли обвинительный приговор по обвинению в разглашении гостайны», — сообщили источники. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также в течение одного года фигуранту запретили занимать должности в госорганах. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу облсуда. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее. По данным источников, подсудимым на процессе являлся один из бывших окружных глав области, ушедший со своего поста в 2022 году. Его обвиняли в трех эпизодах разглашения сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе (ст.283 ч.1 УК РФ). По информации собеседников, дело было возбуждено после оперативных-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в управление. В ведомстве ситуацию не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане впервые за три года рассмотрят дело о разглашении гостайны. Уголовное дело поступило в областной суд в конце декабря.