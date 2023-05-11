Власти ЯНАО рассказали, сколько денег получат мэрии за помощь в развитии бизнеса

Власти ЯНАО выделят 29,8 миллиона рублей мэриям за помощь в развитии бизнеса

Власти округа выделили десятки миллионов мэриям за развитие предпринимательства Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО выделят муниципалитетам за помощь в развитии бизнеса почти 30 миллионов рублей. Как сообщили в окружном правительстве, больше всего денег получит мэрия Нового Уренгоя.

«29,8 миллиона рублей будет распределено между девятью муниципалитетами округа в виде налогового кешбэка. Средства муниципалитет сможет направить только на мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса: обустроить пространства или направить в качестве грантов предпринимателям», — уточнили в пресс-службе.

Новый Уренгой получит 10,096 миллиона рублей, Пуровский район — 7,251 миллиона рублей, Лабытнанги — 4,926 миллиона рублей. Средства также будут распределены между Красноселькупским, Ямальским, Тазовским, Надымским районами и Салехардом.

Ранее сообщилось, что власти региона начнут доплачивать мэриям за помощь бизнесу. Новый механизм будет стимулировать муниципалитеты создавать выгодные условия для предпринимателей.