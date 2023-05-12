Власти выделили 100 млрд на улучшение коммунальной инфраструктуры

Средства будут направлены на модернизацию коммунальных систем
Правительство России направит 100 миллиардов рублей на обновление систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В 2024 году на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах будет направлено 100 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте российского правительства.
Накануне Мишустин утвердил господдержку для создания новых мест общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа. Сумма субсидий в 2024 году составит больше миллиарда рублей.
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