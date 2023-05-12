В Екатеринбурге из-за курительного устройства остановили движение поездов

На екатеринбургском железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев экстренно остановили движение поездов из-за аккумулятора курительного аппарата, которое спутали со взрывным устройством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Причиной инцидента оказалась батарейка от системы нагревания табака», — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев остановили движение поездов. Причиной стал предмет с проводами, похожий на взрывное устройство.
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