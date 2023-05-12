В Екатеринбурге из-за курительного устройства остановили движение поездов

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Дети из ДНР. Курган , жд вокзал, поезд
Из-за батарейки курительного аппарата в Екатеринбурге остановили поезда Фото:

На екатеринбургском железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев экстренно остановили движение поездов из-за аккумулятора курительного аппарата, которое спутали со взрывным устройством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Причиной инцидента оказалась батарейка от системы нагревания табака», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев остановили движение поездов. Причиной стал предмет с проводами, похожий на взрывное устройство.

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На екатеринбургском железнодорожном мосту над улицей Пехотинцев экстренно остановили движение поездов из-за аккумулятора курительного аппарата, которое спутали со взрывным устройством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Мост осмотрели специалисты экстренных служб, в том числе следственно-оперативная группа окружного управления МВД на транспорте. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено. Причиной инцидента оказалась батарейка от системы нагревания табака», — сказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на железнодорожном мосту в Екатеринбурге над улицей Пехотинцев остановили движение поездов. Причиной стал предмет с проводами, похожий на взрывное устройство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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