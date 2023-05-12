Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ провели наступление на соледарском направлении
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, сау, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ проводят наступление на соледарском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики 11 мая провели наступление на соледарском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ходе брифинга. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения, однако все были отбиты российскими войсками.

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Украинские боевики 11 мая провели наступление на соледарском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ходе брифинга. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения, однако все были отбиты российскими войсками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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