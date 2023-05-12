Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ провели наступление на соледарском направлении

12 мая 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

ВСУ проводят наступление на соледарском направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики 11 мая провели наступление на соледарском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ходе брифинга. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения, однако все были отбиты российскими войсками.

Украинские боевики 11 мая провели наступление на соледарском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ходе брифинга. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения, однако все были отбиты российскими войсками.