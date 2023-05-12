Минобороны РФ сообщило о начале наступления ВСУ

ВСУ проводят наступление на соледарском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские боевики 11 мая провели наступление на соледарском направлении. Об этом сообщает Минобороны России в ходе брифинга. Отмечается, что 26 атак проводилось по всей линии боевого соприкосновения, однако все были отбиты российскими войсками.
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