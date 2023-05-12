Курганцам рассказали, какой респиратор выбрать для защиты от дыма

Фармацевты рекомендуют курганцам отказываться от медицинских масок при запахе гари

Курганцы все чаще сталкиваются с запахом гари в домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганский фармацевт рассказала жителям, как выбрать маску и респиратор для защиты от запаха гари. Такими советами работник одной из местных аптек поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу „Барьерный риф“ с клапаном», — рассказала URA.RU специалист.

Как отмечает фармацевт, в свойстве такой маски написано, что она срабатывает от табачного дыма и автомобильных выбросов. Для простейшего уровня защиты, как отмечает эксперт, может подойти стандартная восьмислойная ватно-марлевая повязка, смоченная водой. Однако, как отмечает работник аптеки, нет гарантий в эффективности такого метода.

Ранее URA.RU писало о том, что до Кургана добрался дым от пожаров Свердловской области. На смог и запах гари пожаловались жители разных районов города.