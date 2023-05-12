Курганцам рассказали, какой респиратор выбрать для защиты от дыма

Фармацевты рекомендуют курганцам отказываться от медицинских масок при запахе гари
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, взрыв газа, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Курганцы все чаще сталкиваются с запахом гари в домах Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Курганский фармацевт рассказала жителям, как выбрать маску и респиратор для защиты от запаха гари. Такими советами работник одной из местных аптек поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу „Барьерный риф“ с клапаном», — рассказала URA.RU специалист.

Как отмечает фармацевт, в свойстве такой маски написано, что она срабатывает от табачного дыма и автомобильных выбросов. Для простейшего уровня защиты, как отмечает эксперт, может подойти стандартная восьмислойная ватно-марлевая повязка, смоченная водой. Однако, как отмечает работник аптеки, нет гарантий в эффективности такого метода.

Ранее URA.RU писало о том, что до Кургана добрался дым от пожаров Свердловской области. На смог и запах гари пожаловались жители разных районов города.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский фармацевт рассказала жителям, как выбрать маску и респиратор для защиты от запаха гари. Такими советами работник одной из местных аптек поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу „Барьерный риф“ с клапаном», — рассказала URA.RU специалист. Как отмечает фармацевт, в свойстве такой маски написано, что она срабатывает от табачного дыма и автомобильных выбросов. Для простейшего уровня защиты, как отмечает эксперт, может подойти стандартная восьмислойная ватно-марлевая повязка, смоченная водой. Однако, как отмечает работник аптеки, нет гарантий в эффективности такого метода. Ранее URA.RU писало о том, что до Кургана добрался дым от пожаров Свердловской области. На смог и запах гари пожаловались жители разных районов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...