Курганцам рассказали, какой респиратор выбрать для защиты от дыма

Курганский фармацевт рассказала жителям, как выбрать маску и респиратор для защиты от запаха гари. Такими советами работник одной из местных аптек поделилась в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Медицинские маски для защиты от дыма не подходят точно. Есть специализированные респираторы. Если от угарного газа защита не нужна, то маски лучше выбирать по типу „Барьерный риф“ с клапаном», — рассказала URA.RU специалист.
Как отмечает фармацевт, в свойстве такой маски написано, что она срабатывает от табачного дыма и автомобильных выбросов. Для простейшего уровня защиты, как отмечает эксперт, может подойти стандартная восьмислойная ватно-марлевая повязка, смоченная водой. Однако, как отмечает работник аптеки, нет гарантий в эффективности такого метода.
Ранее URA.RU писало о том, что до Кургана добрался дым от пожаров Свердловской области. На смог и запах гари пожаловались жители разных районов города.
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