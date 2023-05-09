До Кургана добрался дым пожаров Свердловской области

09 мая 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Дым свердловских пожаров дошел до Кургана Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. К таким выводам пришел курганский синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал карту воздушных потоков. Ранее на смог и запах гари жаловались жители разных районов города. «До Кургана вновь дошел дым от природных пожаров Свердловской области. Согласно прогнозу распространения угарного газа, 9 мая будет сохраняться слабый северо-западный и северный ветер. После обеда ожидаются <…> новые порции дыма», — написал синоптик в telegram-канале «Погода 45». Ранее сообщалось, что в Кургане в День Победы ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам метеорологов, максимальная температура днем составит +16 градусов. По прогнозу Винштейна, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая.

В ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. К таким выводам пришел курганский синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал карту воздушных потоков. Ранее на смог и запах гари жаловались жители разных районов города. «До Кургана вновь дошел дым от природных пожаров Свердловской области. Согласно прогнозу распространения угарного газа, 9 мая будет сохраняться слабый северо-западный и северный ветер. После обеда ожидаются <…> новые порции дыма», — написал синоптик в telegram-канале «Погода 45». Ранее сообщалось, что в Кургане в День Победы ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам метеорологов, максимальная температура днем составит +16 градусов. По прогнозу Винштейна, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая.