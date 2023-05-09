До Кургана добрался дым пожаров Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Дым свердловских пожаров дошел до Кургана Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. К таким выводам пришел курганский синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал карту воздушных потоков. Ранее на смог и запах гари жаловались жители разных районов города.

«До Кургана вновь дошел дым от природных пожаров Свердловской области. Согласно прогнозу распространения угарного газа, 9 мая будет сохраняться слабый северо-западный и северный ветер. После обеда ожидаются <…> новые порции дыма», — написал синоптик в telegram-канале «Погода 45».

Ранее сообщалось, что в Кургане в День Победы ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам метеорологов, максимальная температура днем составит +16 градусов. По прогнозу Винштейна, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 8 на 9 мая до Кургана дошел дым от природных пожаров, разгоревшихся в Свердловской области. К таким выводам пришел курганский синоптик-любитель Илья Винштейн, который проанализировал карту воздушных потоков. Ранее на смог и запах гари жаловались жители разных районов города. «До Кургана вновь дошел дым от природных пожаров Свердловской области. Согласно прогнозу распространения угарного газа, 9 мая будет сохраняться слабый северо-западный и северный ветер. После обеда ожидаются <…> новые порции дыма», — написал синоптик в telegram-канале «Погода 45». Ранее сообщалось, что в Кургане в День Победы ожидается пасмурная погода с ветром. По прогнозам метеорологов, максимальная температура днем составит +16 градусов. По прогнозу Винштейна, небольшие осадки стоит ожидать 11 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...