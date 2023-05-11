Пермякам предлагают отправиться в тур на поезде до Байкала

Пермский туроператор «АВТ ТРЕВЕЛ» открыл продажу туров на озеро Байкал. Туристам предлагают отправиться из Перми до Иркутска на поезде. В путевку входят посещение музея Байкала и этнографического музея «Тальцы», прогулка по поселку Листвянка и берегу Малого моря, поездка по Кругобайкальской железной дороге.
«Поездка на Байкал на поезде — это море солнца, хорошего настроения и теплых эмоций. В нашем туре мы собрали все самое лучшее и интересное, чтобы показать вам настоящий летний Байкал!» — пишут организаторы тура на своем сайте.
Путешествие будет длиться 12 дней. Стоимость путевки при двухместном размещении начинается от 55,5 тысяч рублей. В эту сумму включены проживание, питание, экскурсии и медицинская страховка. Первая группа туристов отправится в путешествие 24 мая.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми открыли бюджетные туры до Мурманска. Стоимость путевки на четыре ночи составляет 15,5 тысяч рублей.
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