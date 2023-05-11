В Тюмени скончался водитель легковушки, которая врезалась в школьный автобус

Водитель легкового автомобиля Lada, который утром 12 мая врезался в школьный автобус на трассе Тюмень — Екатеринбург, скончался в больнице. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Lada, пострадавший утром в ДТП со школьным автобусом, скончался в больнице. Это житель Тугулыма 2003 г. р.», — указано в сообщении УГИБДД Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что утром 12 мая на 311-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург автомобиль Lada врезался в школьный автобус, в котором находились 24 ребенка. По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил легковой автомобиль.
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