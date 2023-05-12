На 311-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург в школьный автобус, который разворачивался посреди дороги, врезался автомобиль марки Lada. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ГИБДД.
«Школьный автобус и Lada столкнулись сегодня утром на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Предварительно, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил Lada. В автобусе перевозились 24 ребенка, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Дети не пострадали», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Его личность пока не установлена. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Ограничений дорожного движения на отрезке трассы, где произошла авария, нет.
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