На трассе Тюмень — Екатеринбург в школьный автобус врезалась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В школьный автобус врезался автомобиль марки Lada Фото:

На 311-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург в школьный автобус, который разворачивался посреди дороги, врезался автомобиль марки Lada. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ГИБДД.

«Школьный автобус и Lada столкнулись сегодня утром на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Предварительно, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил Lada. В автобусе перевозились 24 ребенка, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Дети не пострадали», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Его личность пока не установлена. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Ограничений дорожного движения на отрезке трассы, где произошла авария, нет.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 311-м километре трассы Тюмень — Екатеринбург в школьный автобус, который разворачивался посреди дороги, врезался автомобиль марки Lada. Об этом сообщает telegram-канал областного управления ГИБДД. «Школьный автобус и Lada столкнулись сегодня утром на 311-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень. Предварительно, 62-летний водитель автобуса, разворачиваясь, не пропустил Lada. В автобусе перевозились 24 ребенка, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Дети не пострадали», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что водитель легкового автомобиля был госпитализирован. Его личность пока не установлена. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Ограничений дорожного движения на отрезке трассы, где произошла авария, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...