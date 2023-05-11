11 мая 2023

Полпред Якушев лично поддержит Моора перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности. Тюмень, моор александр, якушев владимир
Владимир Якушев прилети в Тюмень на праймериз ЕР Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев приедет в Тюмень 19 мая, чтобы выступить на форуме «Российское предпринимательство 2023». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. По информации источника в политической элите региона, Якушев в тот же день также посетит праймериз ЕР, где будет утверждена кандидатура Александра Моора в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области.

«Полпред обязательно будет [на форуме]», — ответили в пресс-службе на вопрос агентства. По информации организаторов мероприятия, Якушев приглашен в качества одного из спикеров.

«Главная цель визита Якушева — праймериз. Перед внутрипартийным голосованием он поддержит кандидатуру Моора». — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что выдвижение Моора на новый срок полномочий поддержал президент России Владимир Путин. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев приедет в Тюмень 19 мая, чтобы выступить на форуме «Российское предпринимательство 2023». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. По информации источника в политической элите региона, Якушев в тот же день также посетит праймериз ЕР, где будет утверждена кандидатура Александра Моора в качестве кандидата в губернаторы Тюменской области. «Полпред обязательно будет [на форуме]», — ответили в пресс-службе на вопрос агентства. По информации организаторов мероприятия, Якушев приглашен в качества одного из спикеров. «Главная цель визита Якушева — праймериз. Перед внутрипартийным голосованием он поддержит кандидатуру Моора». — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что выдвижение Моора на новый срок полномочий поддержал президент России Владимир Путин. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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