Reuters: в ЕС предложили остановить поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

12 мая 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Балтийские страны хотят отказаться от нефти с трубопровода «Дружба», сообщает Reuters Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность ускорения плана по отключению от трубопровода «Дружба». Об этом сообщили премьер-министры балтийских стран. «Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность ускорения плана по отключению электроснабжения Балтийского региона от российской сети [„Дружба“]. Мы все согласны с тем, что нам нужно двигаться настолько быстро, насколько это возможно с технической точки зрения», — заявила премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Ее слова передает издание Reuters . Премьер Литвы Ингрида Шимоните добавила, что нельзя игнорировать даже малейшую возможность того, что Россия воспользуется зависимостью балтийский стран от нефти из РФ. Ранее Еврокомиссия призвала Германию отказаться от ресурсов с нефтепровода «Дружба», пишет «Национальная служба новостей». Однако, по словам ЕК, Венгрии, Словакии и Чехии разрешено продолжить импортировать сырье через трубопровод.

Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность ускорения плана по отключению от трубопровода «Дружба». Об этом сообщили премьер-министры балтийских стран. «Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность ускорения плана по отключению электроснабжения Балтийского региона от российской сети [„Дружба“]. Мы все согласны с тем, что нам нужно двигаться настолько быстро, насколько это возможно с технической точки зрения», — заявила премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Ее слова передает издание Reuters. Премьер Литвы Ингрида Шимоните добавила, что нельзя игнорировать даже малейшую возможность того, что Россия воспользуется зависимостью балтийский стран от нефти из РФ. Ранее Еврокомиссия призвала Германию отказаться от ресурсов с нефтепровода «Дружба», пишет «Национальная служба новостей». Однако, по словам ЕК, Венгрии, Словакии и Чехии разрешено продолжить импортировать сырье через трубопровод.