Базовое высшее образование россияне будут получать от 4 до 6 лет
Президент России Владимир Путин запустил глобальное изменение образовательной системы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменение касается отказа от болонской системы.
Согласасно
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. URA.RU рассказывало, как изменится высшее образование в России.
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