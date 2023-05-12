Путин запустил глобальное изменение образовательной системы

Путин запустил эксперимент по отказу от болонской системы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, вуз, высшее образование, оценки, отчетность, зачетная книжка, ельцин зачетка, успеваемость
Базовое высшее образование россияне будут получать от 4 до 6 лет Фото:

Президент России Владимир Путин запустил глобальное изменение образовательной системы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменение касается отказа от болонской системы.

Согласасно документу, президент установил сроки получения базового высшего образования от 4 до 6 лет, магистратуры — от 1 до 3 лет. Указ вступил в силу.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. URA.RU рассказывало, как изменится высшее образование в России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин запустил глобальное изменение образовательной системы. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменение касается отказа от болонской системы. Согласасно документу, президент установил сроки получения базового высшего образования от 4 до 6 лет, магистратуры — от 1 до 3 лет. Указ вступил в силу. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил о запуске реформы высшего образования и отмене Болонской системы. URA.RU рассказывало, как изменится высшее образование в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...