Euractiv: с начала СВО Украина потеряла 13 тысяч бойцов 12 мая 2023 в 18:12 Размер текста - 17 + Потери ВСУ с начала СВО составляют 13 тысяч человек, считает разведка Евросоюза Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава с начала спецоперации. Об этом сообщает разведка Евросоюза. Уточняется, что раненых около 35 тысяч. «Внутренний документ оценивает потери вооруженных сил Украины в 13 000 человек убитыми с начала российской спецоперации», — сообщает Euractiv со ссылкой на разведку Евросоюза. Также указывается, что за то же время ранено 35 тысяч украинских бойцов. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель 2023 года, пишет «Царьград». По его словам, потери составили более 15 тысяч человек. Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава с начала спецоперации. Об этом сообщает разведка Евросоюза. Уточняется, что раненых около 35 тысяч. «Внутренний документ оценивает потери вооруженных сил Украины в 13 000 человек убитыми с начала российской спецоперации», — сообщает Euractiv со ссылкой на разведку Евросоюза. Также указывается, что за то же время ранено 35 тысяч украинских бойцов. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель 2023 года, пишет «Царьград». По его словам, потери составили более 15 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям