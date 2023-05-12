Euractiv: с начала СВО Украина потеряла 13 тысяч бойцов

Потери ВСУ с начала СВО составляют 13 тысяч человек, считает разведка Евросоюза
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина потеряла 13 тысяч бойцов личного состава с начала спецоперации. Об этом сообщает разведка Евросоюза. Уточняется, что раненых около 35 тысяч.
«Внутренний документ оценивает потери вооруженных сил Украины в 13 000 человек убитыми с начала российской спецоперации», — сообщает
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за апрель 2023 года, пишет «Царьград». По его словам, потери составили более 15 тысяч человек.
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