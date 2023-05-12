Курганцы, вызванные на военные сборы, должны будут предъявить на работе повестку

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Курганцы должны будут предоставить повестку о военных сборах на работе Фото:

Руководители предприятий должны будут освободить от работы курганцев, вызванных на военные сборы, на основе предъявленных справок и повесток из военкомата. О порядке оформления сотрудников напомнили в курганском управлении трудовой инспекции.

«На основании извещения руководитель организации издает приказ об освобождении сотрудника от работы на время прохождения военных сборов», — сказано на сайте регионального управления Роструда. Приказ можно оформить в произвольной форме.

На время прохождения сборов за сотрудником будут сохранены постоянное место работы, должность и средний заработок. Заработок рассчитают только за рабочие дни, поскольку освобождение на сборы дается на рабочее время.

«Даты освобождения сотрудника от работы в приказе должны соответствовать датам начала и окончания военных сборов, указанным в извещении», — сообщают в инспекции. Для определения точного количества дней, сотрудник должен будет предъявить справку из военкомата.

Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом Владимиром Путиным. В областном военкомате редакции URA.RU пояснили, что информация о военных сборах является закрытой.

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Руководители предприятий должны будут освободить от работы курганцев, вызванных на военные сборы, на основе предъявленных справок и повесток из военкомата. О порядке оформления сотрудников напомнили в курганском управлении трудовой инспекции. «На основании извещения руководитель организации издает приказ об освобождении сотрудника от работы на время прохождения военных сборов», — сказано на сайте регионального управления Роструда. Приказ можно оформить в произвольной форме. На время прохождения сборов за сотрудником будут сохранены постоянное место работы, должность и средний заработок. Заработок рассчитают только за рабочие дни, поскольку освобождение на сборы дается на рабочее время. «Даты освобождения сотрудника от работы в приказе должны соответствовать датам начала и окончания военных сборов, указанным в извещении», — сообщают в инспекции. Для определения точного количества дней, сотрудник должен будет предъявить справку из военкомата. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом Владимиром Путиным. В областном военкомате редакции URA.RU пояснили, что информация о военных сборах является закрытой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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