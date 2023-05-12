Курганцы, вызванные на военные сборы, должны будут предъявить на работе повестку

12 мая 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Курганцы должны будут предоставить повестку о военных сборах на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководители предприятий должны будут освободить от работы курганцев, вызванных на военные сборы, на основе предъявленных справок и повесток из военкомата. О порядке оформления сотрудников напомнили в курганском управлении трудовой инспекции. «На основании извещения руководитель организации издает приказ об освобождении сотрудника от работы на время прохождения военных сборов», — сказано на сайте регионального управления Роструда. Приказ можно оформить в произвольной форме. На время прохождения сборов за сотрудником будут сохранены постоянное место работы, должность и средний заработок. Заработок рассчитают только за рабочие дни, поскольку освобождение на сборы дается на рабочее время. «Даты освобождения сотрудника от работы в приказе должны соответствовать датам начала и окончания военных сборов, указанным в извещении», — сообщают в инспекции. Для определения точного количества дней, сотрудник должен будет предъявить справку из военкомата. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом Владимиром Путиным. В областном военкомате редакции URA.RU пояснили, что информация о военных сборах является закрытой.

Руководители предприятий должны будут освободить от работы курганцев, вызванных на военные сборы, на основе предъявленных справок и повесток из военкомата. О порядке оформления сотрудников напомнили в курганском управлении трудовой инспекции. «На основании извещения руководитель организации издает приказ об освобождении сотрудника от работы на время прохождения военных сборов», — сказано на сайте регионального управления Роструда. Приказ можно оформить в произвольной форме. На время прохождения сборов за сотрудником будут сохранены постоянное место работы, должность и средний заработок. Заработок рассчитают только за рабочие дни, поскольку освобождение на сборы дается на рабочее время. «Даты освобождения сотрудника от работы в приказе должны соответствовать датам начала и окончания военных сборов, указанным в извещении», — сообщают в инспекции. Для определения точного количества дней, сотрудник должен будет предъявить справку из военкомата. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом Владимиром Путиным. В областном военкомате редакции URA.RU пояснили, что информация о военных сборах является закрытой.