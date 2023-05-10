Путин подписал указ о призыве на военные сборы: главное к вечеру 10 мая

10 мая 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Россияне-запасники будут призваны на военные сборы в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Причем повестки могут дублироваться в электронном виде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 мая. В 2023 году будут призваны граждане РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в рядах Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В некоторых российских регионах повестка на военные сборы будет дублироваться на электронную почту. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что основная часть повесток будут приходить в обычном формате.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Причем повестки могут дублироваться в электронном виде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 мая.