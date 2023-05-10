Путин подписал указ о призыве на военные сборы: главное к вечеру 10 мая

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Россияне-запасники будут призваны на военные сборы в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Причем повестки могут дублироваться в электронном виде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 мая.

  • В 2023 году будут призваны граждане РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в рядах Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
  • В некоторых российских регионах повестка на военные сборы будет дублироваться на электронную почту. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что основная часть повесток будут приходить в обычном формате.
  • Президент Украины Владимир Зеленский может провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт. Экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско уверен, что это решение поможет украинскому лидеру сохранить лицо перед мировым сообществом.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада и Украину относиться серьезно к России. По его словам, российские войска уже готовы к отражению украинского наступления.
  • Украинские беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области. Они подлетели к российской территории, а затем подорвались при приземлении.
  • В Минобороны РФ подчеркнули, что штурмовые отряды ВДВ наступают на северо-западе Бахмута (Артемовска). Действия российских подразделений сковывают возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
  • Также в российском военном ведомстве отчитались, что за сутки были уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, несколько боевых машин и артиллерийская установка «Гвоздика». Об этом сообщает Пятый канал.

https://www.5-tv.ru/news/431002/vsrfvvozduhe-inazemle-prodolzaut-vytesnat-boevikov-vsu-izartemovska/

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы тех россиян, которые в настоящий момент находятся в запасе. Причем повестки могут дублироваться в электронном виде. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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