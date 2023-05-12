Детское отделение курганской больницы открыли с нарушениями безопасности

В детском отделении Шадринской ЦРБ нашли нарушения (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области детский круглосуточный стационар, переведенный из детской больницы в Шадринскую ЦРБ, открыли с нарушениями санитарных норм и требований безопасности. Об этом URA.RU рассказал общественник Александр Андрюков. При прокурорской проверке нарушения подтвердились.

«В Шадринской ЦРБ детский стационар разместили в проходном отделении, в которое могут попасть взрослые пациенты из других отделений. При этом туалет общий. Есть нарушения требований пожарной безопасности. Эти нарушения подтвердили при прокурорской проверке», — сообщил Андрюков.

Собеседник уточнил, что обратился в прокуратуру с просьбой о проведении комплексной проверки в отделении ЦРБ. В результате проверки подтвердились нарушения требований санитарно-эпидемического законодательства в части того, что отделение является проходным, в санузле больницы не было необходимых средств гигиены. Кроме того, в отделении нет системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также средств защиты органов дыхания при задымлении, имеются и другие замечания. В адрес и. о. главврача ГБУ «Шадринская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Мы также просим сообщить, в какие сроки будут устранены нарушения и как детское отделение будет работать в этот период. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что шадринцы пожаловались, что место детского отделения заняла бухгалтерия. По словам горожан, изначально стационар для детей планировали разместить на третьем этаже другого корпуса ЦРБ, где был выполнен ремонт помещений.