Свердловский минстрой просят проверить из-за ЖК Clever Park

12 мая 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

В суд поступил иск по поводу законности действий региональных минстроя и госжилнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление, в котором просят признать незаконными действия регионального минстроя и госжилнадзора по ЖК Clever Park (застройщик Acons Group бизнесмена Ивана Кузнецова). Как пояснил URA.RU истец — юрист Юрий Попов, в проектной декларации третьей очереди ЖК сумма долга указана на 5 млрд меньше, чем в документах от кредитора — «Сбербанка», а минстрой и госжилнадзор не нашел оснований для углубленной проверки. «В материалах дела (Попов не первый раз судится с компанией Кузнецова, речь об одном из прошлых дел- прим URA.RU) есть письмо „Сбербанка“ от 03.03.2023 года, из которого следует, что специализированный застройщик „Клевер Парк“ является должником перед банком на сумму 6,6 млрд рублей. Вместе с тем в проектной декларации третьей очереди ЖК „Клевер Парк“, 2 этап сумма задолженности занижена в пять раз и указана в размере 1,3 млрд. Этот факт имеет общественную значимость, так как покупатели недвижимости должны обладать реальными сведениями о структуре баланса застройщика», — поделился мнением Попов. Чтобы узнать, законны ли такие расхождения, он обратился в региональное министерство строительство и госжилнадзор, но там не нашли нарушений в деятельности застройщика и оснований для углубленной проверки его состоятельности. В итоге Попов подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой проверить законность действий. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу Acons Group, там пояснили, что истец некорректно сравнивает финансовые показатели за разный отчетный период. «То есть сравнение кредиторской задолженности за отчетный период на 30.09.22 года и всего лимита кредитной линии, предоставленной на весь срок строительства третьей очереди второго этапа строительства. Иными словами, 1,3 млрд — это зарегистрированные договоры долевого участия, по которым открыт счет эскроу в моменте на 30.09.22, этот показатель меняется каждый отчетный период, а кредитная линия 6 млрд — это лимит по кредиту на весь проект, который мы не обязаны выбирать полностью. Но и по нему фактические цифры в каждом отчетном периоде будут меняться», — рассказали в компании. Также в Acons Group подчеркнули, что наличие одобренной кредитной линии на 6,6 млрд говорит о том, что банк рассматривает компанию как благонадежного заемщика. Юрий Попов уже не первый раз подает иск к застройщику. Ранее URA.RU сообщало, что его компания «Лира» проиграла в суде Acons Group, с которого хотела взыскать 1,1 млрд в качестве упущенной выгоды по агентскому договору. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление, в котором просят признать незаконными действия регионального минстроя и госжилнадзора по ЖК Clever Park (застройщик Acons Group бизнесмена Ивана Кузнецова). Как пояснил URA.RU истец — юрист Юрий Попов, в проектной декларации третьей очереди ЖК сумма долга указана на 5 млрд меньше, чем в документах от кредитора — «Сбербанка», а минстрой и госжилнадзор не нашел оснований для углубленной проверки. «В материалах дела (Попов не первый раз судится с компанией Кузнецова, речь об одном из прошлых дел- прим URA.RU) есть письмо „Сбербанка“ от 03.03.2023 года, из которого следует, что специализированный застройщик „Клевер Парк“ является должником перед банком на сумму 6,6 млрд рублей. Вместе с тем в проектной декларации третьей очереди ЖК „Клевер Парк“, 2 этап сумма задолженности занижена в пять раз и указана в размере 1,3 млрд. Этот факт имеет общественную значимость, так как покупатели недвижимости должны обладать реальными сведениями о структуре баланса застройщика», — поделился мнением Попов. Чтобы узнать, законны ли такие расхождения, он обратился в региональное министерство строительство и госжилнадзор, но там не нашли нарушений в деятельности застройщика и оснований для углубленной проверки его состоятельности. В итоге Попов подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой проверить законность действий. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-службу Acons Group, там пояснили, что истец некорректно сравнивает финансовые показатели за разный отчетный период. «То есть сравнение кредиторской задолженности за отчетный период на 30.09.22 года и всего лимита кредитной линии, предоставленной на весь срок строительства третьей очереди второго этапа строительства. Иными словами, 1,3 млрд — это зарегистрированные договоры долевого участия, по которым открыт счет эскроу в моменте на 30.09.22, этот показатель меняется каждый отчетный период, а кредитная линия 6 млрд — это лимит по кредиту на весь проект, который мы не обязаны выбирать полностью. Но и по нему фактические цифры в каждом отчетном периоде будут меняться», — рассказали в компании. Также в Acons Group подчеркнули, что наличие одобренной кредитной линии на 6,6 млрд говорит о том, что банк рассматривает компанию как благонадежного заемщика. Юрий Попов уже не первый раз подает иск к застройщику. Ранее URA.RU сообщало, что его компания «Лира» проиграла в суде Acons Group, с которого хотела взыскать 1,1 млрд в качестве упущенной выгоды по агентскому договору.