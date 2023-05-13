13 мая 2023

Политолог Комаров назвал рычаги давления на США, которые есть у России

Политолог Комаров: Россия разыграла главную карту для снятия с себя санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская позиция по обмену заключенными сильнее, чем у США, сказал Сергей Комаров Фото:

Главными рычагами давления России на США являются нефть, цены на газ, продажа оружия третьим странам, увеличение своего военного присутствия и наличие важных для Штатов заключенных. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров.

«Сильных карт в российской колоде остается все меньше, и большинство из них бьют не напрямую, а косвенно. Это поставки нефти, увеличение ее добычи, демпинг или искусственное завышение цен на газ, продажа оружия третьим странам, увеличение военного присутствия», — сказал Сергей Комаров.

Сейчас Россия имеет более устойчивую позицию в вопросе обмена заключенными, отметил политолог. «В текущих условиях теоретическую возможность ограниченного снятия санкций в рамках обмена заключенными едва ли можно считать сильной картой в колоде российской дипломатии, но она хотя бы есть. Позиции России в этой игре даже несколько лучше, хотя бы по той причине, что в США отсутствуют „высокопоставленные российские шпионы“, как ранее сообщало CNN. В то время как в РФ как минимум два человека могут быть интересны Штатам для потенциального обмена — это Пол Уилан и Эван Гершкович», — объяснил эксперт.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали по обвинению в шпионаже. В американской палате представителей потребовали его немедленно освободить. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был осужден за шпионаж еще в 2020 году. Его приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.

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Главными рычагами давления России на США являются нефть, цены на газ, продажа оружия третьим странам, увеличение своего военного присутствия и наличие важных для Штатов заключенных. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров. «Сильных карт в российской колоде остается все меньше, и большинство из них бьют не напрямую, а косвенно. Это поставки нефти, увеличение ее добычи, демпинг или искусственное завышение цен на газ, продажа оружия третьим странам, увеличение военного присутствия», — сказал Сергей Комаров. Сейчас Россия имеет более устойчивую позицию в вопросе обмена заключенными, отметил политолог. «В текущих условиях теоретическую возможность ограниченного снятия санкций в рамках обмена заключенными едва ли можно считать сильной картой в колоде российской дипломатии, но она хотя бы есть. Позиции России в этой игре даже несколько лучше, хотя бы по той причине, что в США отсутствуют „высокопоставленные российские шпионы“, как ранее сообщало CNN. В то время как в РФ как минимум два человека могут быть интересны Штатам для потенциального обмена — это Пол Уилан и Эван Гершкович», — объяснил эксперт. Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали по обвинению в шпионаже. В американской палате представителей потребовали его немедленно освободить. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был осужден за шпионаж еще в 2020 году. Его приговорили к 16 годам в колонии строгого режима.
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