В США попросили немедленного освобождения Гершковича

В американской палате представителей потребовали освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщается в проекте резолюции.
«Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года», — говорится в
В документе есть обращение к президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и спецпосланнику главы Белого дома по делам заложников Роджеру Карстенсу о поднятии вопроса об освобождении Гершковича при взаимодействии с российскими властями. В проекте резолюции указано, что Москва должна обеспечить журналисту «полный, свободный и стабильный доступ» консула. Среди требований значится освобождение американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж.
Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США выразили разочарование по поводу отказа России в заявке на консульское посещение Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге.
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