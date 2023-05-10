10 мая 2023

В США попросили немедленного освобождения Гершковича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы
В США призывают немедленно освободить журналиста Эвана Гершковича Фото:

В американской палате представителей потребовали освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщается в проекте резолюции.

«Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Конгресса.

В документе есть обращение к президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и спецпосланнику главы Белого дома по делам заложников Роджеру Карстенсу о поднятии вопроса об освобождении Гершковича при взаимодействии с российскими властями. В проекте резолюции указано, что Москва должна обеспечить журналисту «полный, свободный и стабильный доступ» консула. Среди требований значится освобождение американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США выразили разочарование по поводу отказа России в заявке на консульское посещение Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В американской палате представителей потребовали освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщается в проекте резолюции. «Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который остается незаконно удерживаемым с марта 2023 года», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Конгресса. В документе есть обращение к президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и спецпосланнику главы Белого дома по делам заложников Роджеру Карстенсу о поднятии вопроса об освобождении Гершковича при взаимодействии с российскими властями. В проекте резолюции указано, что Москва должна обеспечить журналисту «полный, свободный и стабильный доступ» консула. Среди требований значится освобождение американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США выразили разочарование по поводу отказа России в заявке на консульское посещение Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...