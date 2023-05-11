11 мая 2023

Сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, стропальщики, центр политехнического обучения сургутнефтегаз
Нефтяники готовы устроить забастовку, чтобы уволить руководителя Фото:

Сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Один из нефтяников рассказал агентству, что персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения.

«Из-за ежедневных унижений со стороны главного инженера работать стало невозможно, из коллектива уволилась половина сотрудников: он нецензурно выражается в адрес подчиненных, лишает премии без повода, заставляет бесплатно работать в выходные и покупать запчасти на рабочую технику за свои деньги. Если его не уволят, то мы устроим забастовку и будем требовать приезда генерального директора СНГ Владимира Богданова, чтобы рассказать все ему лично», — сообщил работник УМиТ-7.

URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. Ведомство объявило предприятию предостережение.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Один из нефтяников рассказал агентству, что персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения. «Из-за ежедневных унижений со стороны главного инженера работать стало невозможно, из коллектива уволилась половина сотрудников: он нецензурно выражается в адрес подчиненных, лишает премии без повода, заставляет бесплатно работать в выходные и покупать запчасти на рабочую технику за свои деньги. Если его не уволят, то мы устроим забастовку и будем требовать приезда генерального директора СНГ Владимира Богданова, чтобы рассказать все ему лично», — сообщил работник УМиТ-7. URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. Ведомство объявило предприятию предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...