Сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера

12 мая 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Нефтяники готовы устроить забастовку, чтобы уволить руководителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Один из нефтяников рассказал агентству, что персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения. «Из-за ежедневных унижений со стороны главного инженера работать стало невозможно, из коллектива уволилась половина сотрудников: он нецензурно выражается в адрес подчиненных, лишает премии без повода, заставляет бесплатно работать в выходные и покупать запчасти на рабочую технику за свои деньги. Если его не уволят, то мы устроим забастовку и будем требовать приезда генерального директора СНГ Владимира Богданова, чтобы рассказать все ему лично», — сообщил работник УМиТ-7. URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. Ведомство объявило предприятию предостережение.

Сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Один из нефтяников рассказал агентству, что персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения. «Из-за ежедневных унижений со стороны главного инженера работать стало невозможно, из коллектива уволилась половина сотрудников: он нецензурно выражается в адрес подчиненных, лишает премии без повода, заставляет бесплатно работать в выходные и покупать запчасти на рабочую технику за свои деньги. Если его не уволят, то мы устроим забастовку и будем требовать приезда генерального директора СНГ Владимира Богданова, чтобы рассказать все ему лично», — сообщил работник УМиТ-7. URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что Роструд ХМАО уличил руководителей подразделения «Сургутнефтегаза» — Сургутского управления буровых работ № 1 (СУБР-1) — в принуждении сотрудника к увольнению. Ведомство объявило предприятию предостережение.