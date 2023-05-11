Мэр Мегиона возвращается в ХМАО после лечения в Израиле. Инсайд

12 мая 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Здоровье главы Мегиона улучшается, сообщает инсайдер Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона Олег Дейнека вернется в Югру после завершения лечения в клинике Тель-Авива. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что состояние мэра улучшается, и он планирует возвращение домой ориентировочно к середине лета. «Состояние Дейнеки улучшается, правда, не так быстро, как хотелось бы. Однако врачи говорят, что опасность уже позади. Дейнека планирует вернуться из Тель-Авива летом, в июне или июле. Когда именно завершится его длительный больничный, и мэр снова приступит к своим обязанностям, будет зависеть от состояния здоровья», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Мегиона журналисту агентства сообщили, что Дейнека в данный момент находится на больничном. «Закрытие больничного листа определяет лечащий врач. Комментировать вопросы о состоянии здоровья главы мы не можем, это не полномочия администрации города», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отдала на откуп суду дальнейшую карьеру Дейнеки. Глава региона никаких дополнительных установок отдавать не собирается.

Глава Мегиона Олег Дейнека вернется в Югру после завершения лечения в клинике Тель-Авива. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что состояние мэра улучшается, и он планирует возвращение домой ориентировочно к середине лета. «Состояние Дейнеки улучшается, правда, не так быстро, как хотелось бы. Однако врачи говорят, что опасность уже позади. Дейнека планирует вернуться из Тель-Авива летом, в июне или июле. Когда именно завершится его длительный больничный, и мэр снова приступит к своим обязанностям, будет зависеть от состояния здоровья», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Мегиона журналисту агентства сообщили, что Дейнека в данный момент находится на больничном. «Закрытие больничного листа определяет лечащий врач. Комментировать вопросы о состоянии здоровья главы мы не можем, это не полномочия администрации города», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отдала на откуп суду дальнейшую карьеру Дейнеки. Глава региона никаких дополнительных установок отдавать не собирается.