11 мая 2023

Мэр Мегиона возвращается в ХМАО после лечения в Израиле. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Здоровье главы Мегиона улучшается, сообщает инсайдер Фото:

Глава Мегиона Олег Дейнека вернется в Югру после завершения лечения в клинике Тель-Авива. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что состояние мэра улучшается, и он планирует возвращение домой ориентировочно к середине лета.

«Состояние Дейнеки улучшается, правда, не так быстро, как хотелось бы. Однако врачи говорят, что опасность уже позади. Дейнека планирует вернуться из Тель-Авива летом, в июне или июле. Когда именно завершится его длительный больничный, и мэр снова приступит к своим обязанностям, будет зависеть от состояния здоровья», — поделился инсайдер.

В пресс-службе мэрии Мегиона журналисту агентства сообщили, что Дейнека в данный момент находится на больничном. «Закрытие больничного листа определяет лечащий врач. Комментировать вопросы о состоянии здоровья главы мы не можем, это не полномочия администрации города», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отдала на откуп суду дальнейшую карьеру Дейнеки. Глава региона никаких дополнительных установок отдавать не собирается.

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Глава Мегиона Олег Дейнека вернется в Югру после завершения лечения в клинике Тель-Авива. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что состояние мэра улучшается, и он планирует возвращение домой ориентировочно к середине лета. «Состояние Дейнеки улучшается, правда, не так быстро, как хотелось бы. Однако врачи говорят, что опасность уже позади. Дейнека планирует вернуться из Тель-Авива летом, в июне или июле. Когда именно завершится его длительный больничный, и мэр снова приступит к своим обязанностям, будет зависеть от состояния здоровья», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии Мегиона журналисту агентства сообщили, что Дейнека в данный момент находится на больничном. «Закрытие больничного листа определяет лечащий врач. Комментировать вопросы о состоянии здоровья главы мы не можем, это не полномочия администрации города», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отдала на откуп суду дальнейшую карьеру Дейнеки. Глава региона никаких дополнительных установок отдавать не собирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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