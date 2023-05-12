В Госдуме хотят разрешить участникам СВО поступать в университеты без экзаменов

Участники спецоперации на Украине смогут поступать в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Такой законопроект направила в Госдуму депутат нижней палаты парламента Нина Останина.
«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования», — говорится в законопроекте. Текст приводит argumenti.ru. Список специальностей, по которым абитуриенты смогут зачисляться в университет, должен быть выбран правительством РФ, указала Останина.
Ранее в Госдуму внесли проект о приоритетном зачислении детей участников СВО в школы, передает A42.Ru. Кроме того, эта мера поддержки будет распространяться и на усыновленных детей.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!